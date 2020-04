‘Run’, amor a la fuga amb el segell de Phoebe Waller-Bridge

La barreja de gèneres és una de les especialitats de Phoebe Waller-Bridge, com ja va demostrar a la primera temporada de Killing Eve, un thriller que transitava per la comèdia i, a estones, per cert romanticisme. La britànica torna a la televisió -aquest cop com a productora- amb la sèrie Run, creada per Vicky Jones, la seva sòcia i directora de la versió teatral de Fleabag, el projecte que l’ha fet mundialment coneguda. La nova ficció, amb vuit capítols de mitja hora, és un thriller amb aparença de comèdia romàntica, o viceversa.

Els protagonistes de Run són el Billy (Domhnall Gleeson) i la Ruby (Merritt Wever), una antiga parella que es va conèixer a la universitat i que en el seu moment va fer un pacte: si un dels dos escrivia a l’altre un missatge de text amb la paraula run [corre] i l’altre responia en menys de 24 hores, ho deixarien tot per trobar-se a Nova York i agafar un tren amb un destí desconegut pels espectadors. Passats 17 anys d’aquesta promesa, un dia, la pantalla del mòbil de la Ruby s’il·lumina i hi apareix la paraula màgica. Aquest fet posarà en marxa una aventura que portarà la Ruby a deixar enrere la seva monòtona vida a la costa oest i, d’un dia per l’altre, plantar-se a Nova York. Durant la trobada amb el Billy es farà evident que els dos desconeixen moltes coses l’un de l’altre.

Alfred Hitchcock i Nora Ephron

Vicky Jones assegura que la idea de la sèrie neix d’una broma interna entre ella i Phoebe Waller-Bridge. “La Phoebe i jo teníem una broma antiga en què ens xiuxiuejàvem « run » quan ens trobàvem en una situació de la qual volíem fugir. També volia escriure una història sobre les petites rutines que es desenvolupen entre parelles, els detalls bonics i les minúcies de les relacions a porta tancada”, recorda Jones. La creadora confessa que sempre havia volgut “investigar què fa que les persones s’enamorin apassionadament, què fa que et sentis tan segur i acceptat que pots dir qualsevol cosa, fer qualsevol cosa i ser el teu vertader jo”.

El resultat és una comèdia romàntica en què els dos protagonistes són una mena de fugitius amb reminiscències d’ Estranys en un tren, d’Alfred Hitchcock, i Malas tierras. El component romàntic l’inspira, segons Jones, la trilogia de Richard Linklater iniciada amb Abans de l’alba i les pel·lícules escrites per Nora Ephron, com ara Quan en Harry va trobar la Sally.

Amb aquests referents, Jones construeix una comèdia en què el ritme juga un paper fonamental i en què la informació sobre el passat dels protagonistes s’administra en comptagotes. La guionista assegura que sempre va voler fer un retrat complex del Billy i la Ruby i, per això, era important no precipitar-se a l’hora d’explicar les seves interioritats. “La Ruby té una vida molt domèstica i molt bona en aparença, però és profundament infeliç, està frustrada i té moltes coses dins. Identificant la seva complexitat com a dona és com ella pot estimar casa seva i alhora allunyar-se’n”, explica.

La creadora de Run explica que, seguint les línies mestres que marcava Fleabag, el seu objectiu és escriure personatges que escapin dels estereotips. Jones assegura que el procés d’escriptura fa que els guionistes s’enfrontin als seus propis prejudicis o actituds misògines sobre com s’ha de comportar o no una dona o què hauria de dir o no. “És molt important ser conscient d’això, desafiar-ho i crear un personatge femení que sigui increïblement complex i amb punts dèbils, no només en les accions sinó també en el comportament”, reflexiona.

Acostumada a ser una secundària de luxe, Run suposa el primer paper protagonista per a Merritt Wever. L’actriu, que apareixia breument a Historia de un matrimonio, està molt bregada en la ficció televisiva. Ha participat, entre d’altres, a Creedme, Nurse Jackie i Godless. Mentre Wever és una cara habitual a la televisió, Gleeson no es prodiga gaire en aquest mitjà.

Tot i que el pes de la sèrie recau gairebé exclusivament en la parella protagonista i la seva química, també hi ha alguna cara coneguda entre els secundaris. Una és Archie Panjabi, que interpretava la Kalinda de The good wife i aquí fa el paper de la Fiona, la sòcia del Billy. Vicky Jones també ha reservat un petit paper per a Phoebe Waller-Bridge, que fa un cameo interpretant una taxidermista del Midwest. “Les dues volíem que interpretés un tipus de personatge que no hagués fet mai abans”, explica la creadora. “La Phoebe va estar involucrada en la creació del personatge. A més, quan escrius per a algú que coneixes bé es generen moltes idees”, reconeix Jones.