L'amortització de Torra (i una mica de periodisme cristià)

Tres diaris catalans – El Periódico, El Punt Avui i l'ARA– coincideixen en el titular: "Pressupostos i eleccions". (Bé, El Punt Avui diu "Pressupost", en singular, però ja ens entenem.) La Vanguardia, en canvi, opta per "Torra dona per esgotada la legislatura, però es reserva la data electoral", que d'alguna manera desvincula una cosa amb l'altra i posa l'èmfasi en l'amortització de Torra. "La història no serà clement amb ell", conclou l'editorial. "Perquè les seves fites com a president són poques, però els danys patits sota el seu mandat pel prestigi de la Generalitat no ho són". Mentrestant, a Madrid, El País obre amb l'assumpte i ho ven en la seva primera pàgina com "una maniobra per guanyar temps". La Razón diu que "Puigdemont va intentar que Torra retardés la ruptura amb ERC", en una peça singular per dos motius. Primer, perquè es vantava d'haver avançat una cosa –l'expulsió dels consellers d'ERC– que finalment no va succeir. I, segon, perquè ni tan sols es molestava en citar una font, ni que sigui anònima. Periodisme cristià, se'n diu. Per l'acte de fe que has de practicar.

Sector primari

Les protestes dels pagesos a Badajoz ocupen les portades dels diaris favorables a la triple dreta mediàtica. "La rebel·lió del camp extremeny", "La policia carrega contra els agricultors que protesten per la pujada de l'SMI" i "El camp ja no aguanta més" són els titulars que busquen ser el tomàquet podrit o l'enciam llançat a la cara del govern Sánchez. Mentrestant, la primera pàgina d' El País no s'ocupa de l'assumpte, per estalviar-se el disgust. També és interessant constatar que, si bé per a La Razón, El Mundo i l' Abc la pujada del salari mínim és un factor central de la protesta, en el cas del diari de Prisa només se'n parla a l'última frase de l'article i dient que "algunes organitzacions" s'hi oposen. Servituds del periodisme de rescat.