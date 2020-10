Ana Milán protagonitzarà una sèrie autoparòdica a Atresplayer

Després d'haver utilitzat el seu compte d'Instagram per explicar, amb humor, anècdotes de la seva vida durant el confinament, Ana Milán portarà ara aquestes històries a la televisió a la nova sèrie ByAnaMilán, que s'ha començat a rodar aquesta setmana i que s'estrenarà a Atresplayer Premium. A la sèrie, que barrejarà realitat i ficció, Milán s'interpretarà a ella mateixa en un moment àlgid de la seva vida: a punt de casar-se i de protagonitzar una pel·lícula. De sobte, però, un gir inesperat la deixa sense boda i sense paper. Els seus amics i el seu caràcter l'ajudaran a sortir del pou i tirar endavant.

Jorge Usón, Pilar Vergués, Francisco Carril, Paula Carayatides i Joaquín Tejada interpretaran l'entorn de la protagonista en aquesta sèrie produïda per Atresmedia amb la col·laboració de Buendía Estudios (la productora que Atresmedia comparteix amb Telefónica). De moment no s'ha fixat data per a l'estrena del projecte, que té Rómulo Aguillaume com a director i Almudena Ocaña, Aurora Gracià, Diego Pinillos i Javier Galán com a guionistes.