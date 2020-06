Àngel Llàcer presentarà el concurs de La 1 'Bloqueados por el muro'

Àngel Llàcer serà el presentador de Bloqueados por el muro, el nou concurs que La 1 estrenarà aquest estiu. D'aquesta manera, l'actor torna a Televisió Espanyola 18 anys després d'haver-hi treballat com a professor d'interpretació en les dues primeres edicions d' Operación triunfo.

Bloqueados por el muro, produït per Gestmusic Endemol Shine Iberia, és un concurs de periodicitat diària que combina les preguntes i respostes amb les habilitats físiques, ja que els concursants hauran d'intentar mantenir l'equilibri sobre una superfície molt estreta arran d'un mur format per uns blocs que s'aniran movent per fer-los caure.

La cadena encara no ha confirmat en quin moment del dia té previst oferir el concurs, però els treballadors de TVE s'han queixat que, des de la direcció, s'hagi previst ubicar-lo al migdia, just abans de l'edició de les 15 h del Telediario i en la franja que fins ara ocupaven els informatius territorials i l'espai de premsa rosa Corazón. D'aquesta manera, el concurs competiria directament contra La ruleta de la suerte, que sol donar a Antena 3 el lideratge d'aquesta franja a Espanya. Si aquest pla acaba tirant endavant, els noticiaris de les 14 h, emesos en desconnexió a cada comunitat autònoma (entre els quals, L'informatiu), quedarien reduïts a 12 minuts. A canvi, s'allargaria l'edició de les 16 h, que actualment és només un butlletí de pocs minuts i passaria a durar aproximadament mitja hora.