El Senat de l'Argentina rebutja despenalitzar l'avortament, i quatre notícies més en un minut

El Senat de l'Argentina rebutja despenalitzar l'avortament. Al voltant de mig miler d’argentines de totes les edats es veuen obligades a interrompre l’embaràs en la clandestinitat

Els antecedents d’Es-Satty no constaven als registres policials. Un informe dels Mossos redactat quatre dies després dels atemptats indica que no hi tenien accés

Alemanya començarà a retornar migrants a Espanya dissabte. Els dos països rubriquen l’acord que Pedro Sánchez va anunciar a finals de juny

El jutge de l’1-O estreny ara el setge contra Aragonès. El jutjat número 13 insta el TSJC a investigar si el vicepresident va buscar finançament a l’exterior

El Regne Unit s’està quedant sense pubs. Fins a 18 d’aquestes mítics locals tanquen cada setmana pel desorbitat preu de la cervesa