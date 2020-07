Antena 3 estrena en 'prime time' la sèrie turca 'Mujer'

La ficció turca es prepara per fer el salt al prime time d'un canal generalista. Després que, durant els últims anys, canals com Nova o Divinity s'hagin omplert de sèries produïdes a Turquia, aquest dimarts a les 22.45 h Antena 3 estrenarà Mujer, una altra ficció originària d'aquell país. De fet, Mujer és la versió turca d'una sèrie japonesa i, abans d'arribar a Espanya, ja s'ha emès en prop de 70 països, entre els quals els Estats Units, Mèxic, l'Argentina i el Brasil, i ha sigut premiada, entre d'altres, als Tokyo Drama Awards. Segons Antena 3, es tracta d'"una de les produccions internacionals més vistes i venudes en els últims anys".

Formada per 81 capítols repartits en tres temporades i estrenada l'any 2017, Mujer explica la història de la Bahar (Özge Özpirinçci), una jove viuda que va ser abandonada per la seva mare quan era petita i que viu amb els seus dos fills, de set i quatre anys, en un barri molt pobre. Després de la mort accidental del seu marit, intenta tirar endavant amb l'ajuda de dones com la Ceyda, una jove veïna amb mala reputació però amb bon cor. En aquesta situació, la Bahar se sent amb la necessitat de recuperar, després de vint anys, el contacte amb la seva mare i amb la seva germana, una dona sense escrúpols a qui no coneixia i que, segons descobreix llavors, mantenia un vincle molt estret amb el seu marit.