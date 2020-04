260x237 Els antivacunes, aliats del coronavirus Els antivacunes, aliats del coronavirus

Un dels col·lectius que té més organitzada, des de fa temps, tota una estructura de difusió de fake news són els antivacunes. Tant se val que l'estudi d'Andrew Wakefield que els fa de pedra fundacional hagi estat completament desacreditat fins al punt que el seu autor perdés la llicència mèdica. A la xarxa encara circulen un fotimer d'històries que tracen un lligam entre vacunes i autisme que la ciència seriosa –amb perdó per la redundància– no ha vist.

Els antivacunes, que tenen en WhatsApp i Facebook les seves àgores preferides per escampar boles impunement, han començat a desacreditar els primers assajos que s'estan fent per immunitzar la població. Una de les notícies que ha circulat amb més força aquests dies pel seu clavegueram informatiu particular és la que parla de la mort d'Elisa Granato, una de les primeres pacients a rebre la vacuna experimental contra el covid-19. El periodista de la BBC Fergus Walsh assegurava, diumenge al matí, que acabava de parlar amb ella i que declarava trobar-se perfectament bé. El grup que va iniciar la bola té 91.000 membres, una xifra prou gran per començar la difusió d'una bola que pot estendre's en progressió geomètrica. Com acostuma a passar, Facebook ha anat suprimint aquesta història, però segueixen escampant-se'n rèpliques i variants. Això a les xarxes públiques: els WhatsApps deuen anar que bullen.

No crec que s'hagi de castigar la ignorància, ni qui repica una informació de bona fe. Però sí que estaria a favor de perseguir els que posen en circulació, de manera organitzada i conscient, informacions que poden suposar un perill per a la salut pública. La llibertat d'expressió és un dret, el beneficiari del qual és la ciutadania. I per això els mitjans que l'exerceixen han d'assumir una gran responsabilitat.