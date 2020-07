Antonio Díaz: "A 'Res és impossible' farem una màgia molt de proximitat i amb molta improvisació”

Antonio Díaz (Badia del Vallès, 1986) és actualment un dels mags més reconeguts del món. Aquesta nit estrena la quarta temporada del programa Res és impossible a TV3.

Per què canvia de format el programa?

Per la situació. No podíem viatjar i això ens ha convidat a pensar un altre format. A més, el fet de no tenir funcions al teatre ens ha permès fer un programa més complex, més ric. Hem sortit de la zona de confort, de la màgia de carrer, i tornem als orígens, al jardí de casa meva, amb un públic d’amics i coneguts i amb un tipus de màgia que s’assembla al que feia d’adolescent.

Quin tipus de trucs veurem?

És una màgia molt de proximitat, i també amb molta improvisació, perquè treballo amb objectes personals de la gent.

A banda de màgia, al programa hi haurà entrevistes, actuacions...

Tots aquests elements fan que hi hagi un punt de late night. És una cosa que sempre havia volgut fer, o sigui que estic molt content. Però hem intentat que no siguin entrevistes: amb la majoria de convidats hi tinc una relació, o sigui que han sigut més aviat converses entre amics, molt properes.

Fer màgia per televisió té el problema que la gent pot pensar que feu trampa. Com ho gestioneu això?

Al teatre tot passa davant dels teus ulls i saps que el que estàs veient ha succeït. A la tele lògicament el públic té més desconfiança, pot pensar que hi ha algun truc de càmera, un efecte de vídeo. Intentem que el programa doni la sensació de continuïtat absoluta. I el públic els convidats ens serveixen d’aval. Penso que això i el tipus de màgia fan que el format generi molta confiança.