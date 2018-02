50 anys del 'moment Cronkite': desmuntant la llegenda

Avui fa 50 anys d'un mite del periodisme: el 'moment Cronkite'. El popular locutor de la CBS Walter Cronkite havia viatjat al Vietnam per fer-hi un reportatge. Quan el va emetre, va tancar amb una admonició: l'exèrcit americà no tenia opcions de guanyar. El president Lyndon B. Johnson va agafar un dels seus membres del gabinet i, presumptament, li va dir: "Si he perdut Cronkite, he perdut l'Amèrica mitjana". Poc després de l'epifania, canviava la seva política en el conflicte. Des de llavors, els periodistes ens enorgullim d'aquest moment, com a exemple de la capacitat d'influència que poden tenir els mitjans.

Malauradament, hi ha bona part de llegenda en tot plegat. El professor W. Joseph Campbell explica alguns factors del cas que sovint no es recorden. Entre d'altres: Johnson no va veure el programa aquell dia (perquè era en una festa), ja hi havia molts periodistes que coincidien a parlar del conflicte en termes d'empantanegament etern sense possibilitat de vèncer, i el mateix Cronkite va relativitzar l'efecte de la seva frase i va admetre que l'opinió pública ja havia perdut la innocència en aquest afer. Però el factor que sembla més rellevant és que, en els dies immediatament posteriors al programa, el president va autoafirmar-se unes quantes vegades i va redoblar la retòrica en favor de l'esforç de guerra. El cop de timó, en canvi, el va donar pocs dies després que el seu comitè informal de savis –coneguts precisament amb el nom de The Wise Men– l'aconsellés de minimitzar la presència dels Estats Units al país asiàtic.

Els estats fan la guerra i decideixen en funció dels seus interessos espuris. Als mitjans ens queda el consol de –fins a cert punt– construir els mites, incloent els que parlen d'un periodisme capaç de doblegar els polítics.