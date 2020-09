Apple TV+ fa el pas a la ficció internacional amb ‘Teheran’

Tot i comptar amb una gran marca al darrere, AppleTV+ encara és una plataforma petita si se la compara amb altres de més assentades com per exemple Netflix. Després d’un grapat d’estrenes nord-americanes i de producció pròpia, el servei de streaming d’Apple fa una primera passa cap a la ficció internacional incorporant avui al seu catàleg la sèrie israeliana Teheran, un thriller de Moshe Zonder, un dels guionistes de Fauda.

Ambientada a l’Iran, Teheran explica la història de Tamar Rabinyan (Niv Sultan), una jove hacker que treballa per al servei d’intel·ligència israelià i que és enviada al seu país d’origen per piratejar un reactor nuclear. Quan la seva missió fracassa, la Tamar queda atrapada al país, on redescobrirà les seves arrels i entrarà en contacte amb activistes prodemocràcia.

Zonder, creador de la sèrie juntament amb Dana Eden, Maor Kohn i Omri Shenhar, assegura que la intenció de Teheran és “aportar una nova visió del conflicte entre Israel i l’Iran, i parlar de qüestions universals com la immigració, la identitat i el patriotisme per examinar si és possible alliberar-nos d’aquests constrenyiments”.

Nova visió de l’Iran

El creador explica que la idea de fer una ficció en un univers iranià li va rondar el cap durant gairebé cinc anys. Per preparar la sèrie, Zonder i el director, Daniel Syrkin, van entrevistar acadèmics especialitzats en l’Iran, experts en intel·ligència i ciberseguretat del Mossad, i una dotzena d’exiliats iranians.

“La nostra sèrie també mostra un cantó diferent i més amable de l’Iran, que fins on jo sé cap sèrie occidental ha ensenyat fins ara”, explicava Zonder al diari israelià Haaretz. “L’Iran és un país preciós i té una generació jove que està desenvolupant una escena avantguardista, clandestina i pròspera, amb molt de sexe, drogues i rock'n'roll. A Teheran també hi ha un gran moviment LGTBI i podeu veure banderes de l’orgull a les manifestacions de protestes. Però l’Iran no és un paradís i el règim dels aiatol·làs és opressor, amenaçador i aterridor. Volíem deixar-ho clar a la sèrie al més aviat possible”, detalla. De fet, el guionista creu que iranians i israelians “podrien ser amics sense líders que espanten la seva població i atien l’odi per mantenir-se en el poder”. Amb tot, la ficció, que s’ha rodat a Atenes, no ha sigut ben rebuda per la premsa iraniana, que l’ha acusat de ser “propaganda sionista”.

Zonder presenta Teheran com una sèrie feminista i confessa que la decisió que la protagonista fos una dona va ser “política”. “Volíem mostrar què fa i què decideix una dona talentosa però inexperta en un món d’homes quan els seus caps fallen”, explica. L’escollida va ser Niv Sultan, que no té orígens iranians però que va estudiar persa durant quatre mesos per donar més versemblança a la seva actuació.

Teheran és una producció de la televisió pública israeliana i es va estrenar al país el juny del 2020. Abans que es comencés a emetre, AppleTV+ va comprar la primera temporada per 1,5 milions de dòlars per episodi, segons els mitjans especialitzats, i va signar un acord que inclou el compromís de produir-ne dues temporades més. L’interès del gegant nord-americà per la sèrie no hauria sigut possible sense l'èxit previ de Fauda, distribuïda internacionalment per Netflix i considerada una de les puntes de llança de la ficció israeliana. La sèrie se centrava en una unitat israeliana que lluitava contra terroristes àrabs.