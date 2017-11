L’Arabalears.cat reforça la seguretat i la privacitat dels usuaris

L’Arabalears.cat - juntament amb l'Ara.cat - ha activat aquest mes d’octubre la tecnologia de navegació segura HTTPS, que reforça la seguretat i la privacitat de tots els usuaris i garanteix l’autenticitat dels continguts del mitjà.

Aquesta tecnologia protegeix totes les dades que s’envien entre els servidors del diari i els dispositius dels usuaris, cosa que impedeix que les operadores de telecomunicacions o un potencial atacant puguin interceptar la connexió.

Riscos de la navegació convencional

Amb la tecnologia de navegació convencional HTTP, les operadores de telecomunicacions, el propietari d’una xarxa wifi privada o qualsevol usuari connectat a una xarxa wifi pública poden veure i fins i tot modificar els continguts de les connexions.

Sempre que un usuari registrat inicia la sessió en una web, poden veure la seva contrasenya i accedir al seu compte d’usuari en aquella web. Si utilitza la mateixa contrasenya per al correu electrònic o altres serveis, també hi poden accedir.

Per al conjunt dels usuaris, registrats i no registrats, la navegació convencional suposa una amenaça per a la privacitat. Les operadores de telecomunicacions i els atacants poden elaborar perfils dels usuaris estudiant el tipus de contingut que consulten.

Possible manipulació de continguts

Amb la navegació convencional, a més, no es garanteix l’autenticitat dels continguts. Un intermediari pot interceptar la connexió i manipular els continguts d’una web sense que se n’adonin ni els propietaris de la web ni els usuaris.

Aquesta modificació dels continguts és un dels mètodes que van utilitzar les operadores de telecomunicacions de l’Estat per impedir l’accés a webs relacionades amb el referèndum a instàncies de la Guàrdia Civil.

En aquell cas el canvi era evident, perquè els usuaris no trobaven la web que buscaven sinó l’avís de la Guàrdia Civil, però aquest mateix mètode permetria mantenir l’aspecte de la web original amb canvis subtils, com es veu en aquesta demostració amb la web de la BBC.

La navegació segura guanya terreny

La tecnologia HTTPS, que acaba amb tots aquests riscos, ja fa anys que és l’estàndard per a les grans tecnològiques, com Google o Facebook, i en els últims mesos s’ha començat a estendre a altres webs, com les d’alguns mitjans de comunicació.

La Freedom of the Press Foundation ha llançat fa poc la campanya Secure the News, que té com a objectiu que tots els mitjans de comunicació adoptin aquesta tecnologia. Segons les seves dades, els principals mitjans globals ja han fet aquest pas.

Google també s’ha fixat com a objectiu que totes les webs acabin utilitzant la tecnologia HTTPS. Per incentivar-ho, el cercador fa temps que prioritza les webs segures, i el navegador Chrome mostra avisos cada cop més contundents per a les webs que no ho son.