Els àrbitres de Facebook no són neutrals

El mitjà 'ThinkProgress', de tendències esquerranoses, va escriure una peça sobre els plantejaments retrògrads del jutge Brett Kavanaugh, que opta a convertir-se en membre del Tribunal Suprem dels Estats Units. En concret, asseguraven que el magistrat volia revertir una sentència sobre la qual es va sustentar la legalització de l'avortament als Estats Units. Quan va enviar la notícia a Facebook, va quedar marcada com a 'fake news': el contingut de la peça era correcte i factual, però el titular suggeria que el jutge havia anunciat aquests plans, quan no era el cas: el mitjà només ho inferia. La notícia era discutible? Sí, però qualificar-la de falsa resultava exagerat o, en tot cas, un criteri que no s'aplica a mil i una manipulacions similars.

El problema és que qui va posar la fatídica bandereta –la que comporta perdre un 80% del trànsit a aquesta xarxa social– va ser el mitjà 'The Weekly Standard', conegut per la seva visió conservadora. L'editor de 'ThinkProgress' va protestar i, estirant del fil, ha quedat acreditat que Facebook va incloure el 'Weekly Standard' en el seu 'pool' de revisors precisament perquè li faltaven representants de la premsa conservadora. I, per fer-lo entrar ràpid, va obviar alguns requisits d'admissió dels que marca la pròpia xarxa.

Ja es veu que Facebook, de nou, la pifia intentant espolsar-se la responsabilitat d'etiquetar correctament els continguts que difon, encara que siguin de tercers. Delegar-los en altres mitjans és un intent matusser d'externalitzar el criteri editorial. Però, en comptes de trobar –i contractar– periodistes que contrastin les notícies sense una agenda política marcada per la seva empresa, ho fa amb mitjans molt connotats, com és el cas del 'Weekly Standard'. Seria com si, a Espanya, la capacitat de difusió d'una notícia a les xarxes socials depengués de si te l'analitza 'La Razón' o 'Público'.