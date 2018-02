La neu arriba a cotes baixes aquest dijous i quatre notícies més del dia

1.

La neu arriba a cota zero. Diferents municipis del Barcelonès, del Vallès Oriental, del Gironès i fins i tot del Baix Empordà ja han vist neu aquesta matinada.

2.

JxCat només s’obrirà a un pla B si ERC intenta investir Puigdemont. El candidat alternatiu, segons un document de la CUP, seguiria les directrius del president a Bèlgica. El mosso que acompanya Puigdemont a Brussel·les, expedientat i apartat del servei d'escortes. El secretari general tècnic del ministeri de l'Interior li obre un expedient sancionador per haver burlat l'escorta oficial del president perquè pogués marxar a Bèlgica.

3.

Primers policies nacionals investigats per les càrregues de l'1-O a Barcelona. Un jutge ha citat dos agents a declarar per l'operatiu a l'Escola Mediterrània

4.

Valverde: "Cremarem totes les naus per ser a la final de Copa". El tècnic no desvela la incògnita sobre Piqué: "Té molèsties però no està descartat".

5.

Metallica no estaven morts, estaven “de parranda”. El públic va envoltar el grup en un espectacle de 360 graus.