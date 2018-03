La neu arriba fins al litoral i afecta diverses carreteres, i quatre notícies més del dia

1.

La neu torna a baixar gairebé fins a mar i acumula més de 10 centímetres al Tibidabo. L'emblanquinada afecta diverses carreteres i ha arribat ja fins als 100 metres.

2.

Trànsit allarga la prohibició als camions en alguns trams per la nevada. Hi ha sis carreteres secundàries tallades i calen cadenes en sis més.

3.

Els responsables de l’‘Open Arms’ s'enfronten a 15 anys de presó i 15.000 euros de multa per migrant. Els voluntaris deixen el vaixell que segueix al port.

4.

El veto del Suprem a Sànchez accelerarà el pla C per a la investidura. L’expresident de l’ANC i Forn compareixen avui davant la sala penal per reclamar que els alliberin.

5.

El Zoo de Barcelona perdrà prop d'un centenar d'espècies i acollirà animals mediterranis i amenaçats. Es preveu una inversió de 64,4 milions d'euros per convertir-lo en el "zoo del Mediterrani".