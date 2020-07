L'arribada de Podimo atia la guerra dels podcasts a Espanya

El món del podcasting, tradicionalment minoritari i majoritàriament amateur, s'ha posat en alerta perquè ha arribat un nou-ric al veïnat i tothom l'observa de reüll. Podimo és una plataforma de podcast nascuda a Dinamarca el setembre del 2019 i que al gener va obrir seu a Alemanya. Des del juny és present també a Espanya, un dels cinc estats europeus on s'escolten més podcasts. El seu tret diferencial, i amb el qual preveu captar l'atenció dels podcasters, és que recompensarà econòmicament tots creadors depenent de l'audiència que tinguin, encara que sigui petita.

El somni de qualsevol podcaster a l'Estat és aconseguir monetitzar l'activitat, però ben pocs fins ara han aconseguit arribar a El Dorado: viure dels ingressos que genera el seu podcast o els seus podcasts. Fins ara els camins per ingressar diners per un podcast –publicitat, subscripció exclusiva o micromecenatge– eren pocs i difícils. Podimo arriba amb la intenció de clavar un cop damunt la taula i fer saltar totes les fitxes.

Els ingressos d'aquesta nova plataforma no arribaran a través de la publicitat, sinó a través dels ingressos per subscripcions. I la pregunta és òbvia: els oients de podcast estan disposats a pagar per escoltar-los? "Fa cinc anys ningú estava disposat a pagar per res, però el mercat de cultura digital ha evolucionat i ja s’entén que s’ha de pagar per un contingut de qualitat; gràcies a les plataformes de vídeo en streaming ens hem acostumat a pagar pels continguts". Javier Celaya és el responsable dels mercats en espanyol de Podimo, i ve de treballar i impulsar Storytel a Espanya.

Podimo ve a moure la cadira, sobretot, al rei del podcasting a Espanya actualment, que és iVoox, amb cinc milions d'usuaris únics. El seu CEO i fundador, Juan Ignacio Solera, admet a l'ARA que "Podimo espanta però alhora confirma la nostra estratègia de professionalització que vam engegar fa dos anys". De moment l'estratègia comercial de Podimo es divideix en dues fases; la primera ha sigut posar en marxa l'apli que ja es pot descarregar, i que permet escoltar més de 50.000 podcasts de manera gratuïta. Els han agafat tots de RSS lliures (la sigla de really simple syndication, un format XML per sindicar o compartir continguts a la web a través de subscripció), que ho són la majoria. Això ha generat un cert recel entre el món del podcasting perquè Podimo ha agregat aquests 50.000 àudios sense avisar-ne prèviament.

Javier Celaya entén la polèmica perquè va passar el mateix a Dinamarca i Alemanya, i per això explica que és molt important informar bé els creadors que en sortiran beneficiats quan es posi en marxa l'apartat premium de l'apli, que només es podrà escoltar via subscripció.

Durant la primera fase, Podimo explica que es posarà en contacte proactivament amb tots els creadors i els explicarà que tenen tres opcions: si no volen ser a la seva plataforma, els retiraran sense problemes; i si s'hi queden s'hi hauran de registrar per poder rebre la part proporcional dels beneficis. Però també poden escollir si continuar en obert a totes les plataformes com Spotify, iVoox i iTunes o quedar-se amb ells en exclusiva. Si continuen sent un podcast en obert, rebran el 20% dels ingressos que generin les escoltes, però si ho fan en exclusiva en rebran el 50%.

Aquesta segona fase encara no té data, "tot dependrà de com vagi la primera", admet Celaya. Malgrat que Podimo no rebutja l'etiqueta de ser el Netflix dels podcasts, expliquen que el seu model per compensar econòmicament els creadors serà diferent. "Netflix fa servir el model pull, agrega totes les mensualitats, agrega totes les hores, fa ràtio per hora i després compensa els creadors per hores consumides; nosaltres fem servir el model users centric, en què els usuaris només compensaran aquells podcasts que escoltin i no la resta".

Javier Celaya deixa clar que quan es posi en marxa la fase premium es podran continuar escoltant tots els podcasts en obert gratuïtament i sense publicitat, però n'hi haurà alguns que seran exclusius i caldrà subscriure-s'hi. "Creiem que altres plataformes seguiran la nostra estela", afirma. Juan Ignacio Solera, d'iVoox, està una mica molest amb afirmacions com aquesta. "Podimo, amb 30 milions de capital inicial, juga a una altra lliga, però sembla que això ho hagin inventat ells". Solera recorda que fa uns dos anys van posar en marxa els micromecenatges de fans, on podcasts en obert fan contingut extra exclusiu per a iVoox. I fa un any van engegar els iVoox Originals, que són podcast exclusius també però que es poden escoltar gratuïtament. La compensació per als creadors és que l'equip d'iVoox els fa una campanya de màrqueting a mida per promocionar-los i els paga una part dels ingressos que obtingui la plataforma en publicitat.

L'últim pas per ampliar l'oferta de monetització als creadors el faran aquest mes de juliol amb la creació d'iVoox Plus: una tarifa plana de 9,99 euros per tenir accés a tots els continguts extra exclusius. En el seu cas, de totes les subscripcions, tots els creadors en rebran una part igual, i després una segona part segons l'audiència. "Per a nosaltres és la manera més equitativa de repartir els ingressos", conclou Solera, que assegura que ja tenien previst fer aquest pas abans de la irrupció de Podimo a Espanya.