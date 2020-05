Les pantalles, escenari refugi dels músics

Les xarxes socials s’han omplert de música des de l’inici del confinament. Els artistes estan oferint contingut musical en forma de vídeos i de concerts en directe a través de les plataformes per fer més amena la quarantena i aportar el seu granet de sorra. Però no només ho han fet els músics a les xarxes, sinó que també s’hi han sumat algunes cadenes de televisió, que han adaptat la seva programació per deixar espai a la cultura i han provocat un reviscolament d’un gènere no especialment mimat per les graelles en els penúltims temps.

El 33 és un d’aquests canals que ha reforçat la música a la seva graella diària. El dia 5 d’abril va estrenar l’espai Concerts confinats, que mostra la música que fan els artistes des de casa durant el confinament. El director de la cadena, Jordi Serra i Llena, explica que la iniciativa va sorgir en veure que el sector s’estava activant molt aquests dies. “Vam parlar-ne amb l'Acadèmia Catalana de la Música, que va fer córrer la veu entre diferents artistes. Arran d’això, vam rebre moltes propostes”, expressa Serra.

Tal com afirma el directiu, emeten “tant les actuacions dels artistes durant el confinament com vídeos de concerts d’abans de la quarantena”. “Els seleccionem de manera que hi hagi artistes d’estils variats i també seguint uns criteris tècnics, en relació amb el so i la imatge. Hi ha des de guitarra clàssica i jazz fins a cant coral i escoles de música que mostren com assagen durant el confinament”, afegeix Serra. “Aquests dies el 50% de la programació de la cadena és música, tant concerts confinats com recuperats”, detalla.

Les xarxes com a altaveu

Alguns dels artistes i grups que han participat en aquest espai del 33 són Cesk Freixas, Gemma Humet, Els Amics de les Arts i Gertrudis, els quatre força actius a les xarxes socials. Freixas explica que aquests dies està utilitzant les plataformes per transportar al seu terreny cançons que coneix i fer-ne versions. A més, afirma que ha realitzat alguns directes a Instagram, però que ara ha optat per fer concerts en streaming de pagament. “Cal que fem pedagogia per insistir en la idea i la necessitat de no treballar gratis”, afegeix el músic, que es va sumar aquest dijous al cicle de concerts #StreamingsSolidaris, una iniciativa que té l’objectiu d’ajudar el món de la cultura i de recaptar fons per diferents associacions. La cantant Gemma Humet, que ha col·laborat a les xarxes socials amb en Cesk Freixas, ha participat en el festival solidari de Casa Terra i en el concert #CuidemLaCultura amb motiu de la Diada del País Valencià, a més de fer directes i de publicar diversos vídeos al seu perfil d’Instagram. “La cultura és un aliment de primera necessitat per a qualsevol societat i en moments com aquests queda més clar que mai perquè ajuda a transitar emocionalment qualsevol situació i estat d’ànim”, assegura la terrassenca.

Els Amics de les Arts, seguint la seva vena més teatral, van posar en marxa a YouTube la websèrie Atrapats aquí el dia 18 de març, de la qual ja han publicat vuit capítols. “Hi hem fet de tot, des d’improvisar guions i cantar versions fins a explicar contes per a nens. No és un contingut musical al 100% però sí que creiem que transmet molt l'essència d'Els Amics de les Arts”, afirma la banda barcelonina, que ha hagut d’ajornar la presentació del seu nou disc. El canal 33, amb la seva voluntat d’apostar per la cultura, emet avui els tres primers capítols d’aquesta websèrie i demà n’emetrà dos més. El grup, que també ha fet dos concerts en acústic des de casa, explica que “és important mantenir el contacte amb l’audiència i no desaparèixer del mapa quan la gent et reclama més que mai”.

651x366 Els Amics de les Arts han engegat la websèrie 'Atrapats aquí' / CANAL 33 Els Amics de les Arts han engegat la websèrie 'Atrapats aquí' / CANAL 33

La banda de rumba catalana Gertrudis està traient molt profit també de les plataformes per seguir fent música durant la quarantena. Fa poc més d’un mes van estrenar una cançó gravada des de casa i dedicada a la responsabilitat davant de la pandèmia, anomenada Avui canviem el món. També han fet una col·laboració amb el grup Roba Estesa i han posat en marxa diversos concursos per entretenir la seva audiència. “El més bonic és que estem generant continguts cada un des de casa seva i, per tant, tornem a fer-ho de manera unida, com a grup, confinats però més junts que mai”, apunta el grup de la Garriga.

Els valencians Zoo també van fer la seva aparició al canal 33 a través del documental del seu últim concert a Barcelona, l’1 de novembre. “Ens agrada molt que Catalunya aposti per aquest tipus de contingut a la televisió i més encara en un dia tan especial com el que era, el 25 d’abril, la Diada del País Valencià”, manifesta en Panxo, el cantant del grup. L’artista explica que van avançar la data de publicació d’aquest vídeo, que també van compartir a les seves plataformes, perquè van pensar que “era una manera de contribuir a fer que el confinament fos una mica més lleuger”.

651x366 L'últim concert de Zoo es va emetre al canal 33 per commemmorar la Diada del 25 d'abril / CANAL 33 L'últim concert de Zoo es va emetre al canal 33 per commemmorar la Diada del 25 d'abril / CANAL 33

La cantant Judit Neddermann es va sumar a la iniciativa #musicxheroes, que va posar en marxa l’Hospital de la Vall d’Hebron per retre homenatge als sanitaris, i va participar, igual que en Cesk Freixas i Els Amics de les Arts, en la nova versió de la cançó Escriurem del terrassenc Miki Núñez, en benefici de la recerca per la prevenció i cura del coronavirus. A Instagram, l’artista ha fet uns quants concerts en directe i també alguns directes interactius en què ensenya als seus seguidors els acords de les seves cançons. “Crec que aquest és un moment per adonar-nos de la quantitat de cultura que hi ha i del poder incalculable que té. Durant el confinament he decidit cuidar la meva audiència amb els directes i compartir la meva música lliurement perquè són moments molt difícils”, explica la cantant.

El Kanka és un dels altres artistes que està generant molt contingut a les xarxes socials aquests dies. Sota el títol "ElKankaEnCasa", el cantant publica cada dia una cançó, seva o d’un altre autor, a les plataformes. “Se’m va ocórrer que una cançó diària compensaria d’alguna manera tota la gent que s’ha quedat sense poder assistir a algun concert. És la millor manera que se m’ha acudit per aportar alguna cosa a aquesta crisi des de la meva professió, regalar uns minuts de música al dia”, explica el malagueny. “Crec que ha sigut gairebé unànime el compromís que el món de la cultura ha demostrat en aquests temps. Molts de nosaltres estem regalant la nostra feina i un bocí de la nostra ànima cada dia”, afegeix El Kanka.

Reinventar els concerts

Des del principi del confinament, s’han organitzat molts concerts a les xarxes socials que agrupen artistes de diferents estils musicals amb l’objectiu de visibilitzar la cultura i amenitzar la quarantena al públic. Un dels primers va ser el #YoMeQuedoEnCasaFestival, que durant diversos caps de setmana va reunir més d’un centenar d’artistes, però també se n’han celebrat molts altres com el Cuarentena Fest o el Global Hope Festival, un festival de música clàssica amb fins benèfics.

Pel que fa al panorama mundial, la iniciativa One World: Together At Home, organitzada per Global Citizen i l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va reunir en un macroconcert les actuacions dels artistes més coneguts de l’esfera internacional, com Elton John, Paul McCartney i els Rolling Stones, amb l’objectiu també de recaptar fons pel coronavirus. RTVE, un altre dels mitjans de comunicació que ha apostat per la música, va retransmetre aquest concert pel canal digital de contingut jove RTVE Playz. A més, La 2 emet gairebé cada diumenge, des del 19 d’abril, una sèrie de concerts i documentals dedicats als cantants i grups més destacats de la música en castellà, com Pablo Alborán, Vanesa Martín i Love of Lesbian.

La quarantena està fent aflorar el talent i la creativitat més que mai. La música s’ha convertit en el company del confinament i ajuda les persones a oblidar-se de la situació actual per uns instants. Per això, els artistes se serveixen de la tecnologia per continuar regalant la seva màgia a l’audiència, ara que no poden pujar als escenaris. Igual que algunes cadenes de televisió, que aprofiten aquests dies per esdevenir una finestra per a la cultura i recordar com és de necessària.

Stay Homas: el fenomen musical nascut a les xarxes socials El que va sorgir com una manera de divertir-se i de passar la quarantena entre tres companys de pis, ara s’ha convertit en tot un fenomen. A l’inici del confinament, els músics Klaus Stroink, Guillem Boltó i Rai Benet, integrants dels grups Buhos i Doctor Prats, van començar a compondre cançons des de la seva terrassa de Barcelona i a penjar-les a les xarxes socials, i així és com va néixer Stay Homas. Tal com explica la banda, les seves lletres mostren com estan vivint aquests dies. “Hi ha dies en què estem més optimistes i d’altres en què no podem més, i això ho reflectim en els nostres temes”, afirmen els barcelonins. Els artistes, que cada dia estan “flipant” més amb l’èxit que estan tenint, asseguren que “tot és molt incert” perquè els plans van canviant cada setmana a causa de la situació actual. Durant un directe d’Instagram, van anunciar el seu primer concert a la Sala Apol·lo el 31 de juliol i, en menys d’un quart d’hora, les entrades es van esgotar. “Teníem la intenció de sortir de les pantalles per fer un concert real i fer una festa de final de confinament. Per això, vam parlar amb la sala per veure com ho podríem fer, tot i que no sabem encara si es podrà tirar endavant perquè depèn de com evolucioni tot”, apunten els artistes. Recentment, el canadenc Michael Bublé, juntament amb la banda Barenaked Ladies i l’artista Sofía Reyes, va versionar el seu sisè tema, Gotta be patient, en què van col·laborar amb Judit Neddermann. També han fet una versió amb Pablo Alborán de la cançó Cuando estés aquí del cantant malagueny, els beneficis de la qual aniran destinats a l'Unicef per la lluita contra el coronavirus. Els èxits continuen, perquè ahir van llançar un dels seus primers temes, Stay Homa, a les plataformes digitals, com Spotify, de la mà de Sony Music. Sembla així que els seus ritmes plens de vida i les seves lletres ocurrents, gravades amb la càmera d’un mòbil i amb només una guitarra, una galleda de percussió i una trompeta, han arribat per quedar-se.