Arturo Valls farà humor sobre els límits de l’humor

Un popular actor que acaba a la presó per un acudit desafortunat serà el protagonista de Dos años y un día, una nova comèdia que prepara Atresplayer Premium (el portal de streaming de pagament del grup Atresmedia). Arturo Valls, que és un dels productors executius de la sèrie, donarà vida al protagonista, que durant un pregó en un petit poble de Sevilla fa una broma aparentment innocent però que dona lloc a una denúncia per un delicte contra els sentiments religiosos i que, després de passar per les mans d’un jutge extremadament devot, desemboca en una condemna a presó. Un cop allà, però, l’actor s’adona que no s’hi està tan malament com pensava i, a més, es converteix en tota una celebritat entre els reclusos.

La sèrie, que aborda un tema que ha sigut d’actualitat en els últims anys, com és el dels límits de l’humor i la llibertat d’expressió, constarà de moment de vuit capítols, que es començaran a rodar pròximament.