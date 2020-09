L'Audiència Nacional deixa en suspens la multa de 39 milions que Competència va imposar a Mediaset

L'Audiència Nacional ha suspès provisionalment el pagament de la multa de 38,9 milions d'euros que la Comissió Nacionals dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar el novembre passat a Mediaset per haver dut a terme pràctiques publicitàries contràries a les normes de la competència. Segons informa el grup audiovisual, la suspensió de la sanció es mantindrà fins que el tribunal no dicti sentència ferma sobre el cas. En canvi, l'Audiència no ha accedit a suspendre l'obligació dictada per Competència d'abandonar les pràctiques considerades il·lícites, tal com volia Mediaset.

En la seva resolució de l'any passat, la CNMC va determinar que tant Mediaset com Atresmedia recorrien a estratègies publicitàries que "tenen com a efecte limitar la capacitat de la resta de cadenes per poder competir en la captació d'ingressos publicitaris". Per exemple, indicava que els dos grups imposaven una "elevada quota mínima d'inversió" i fixaven penalitzacions si no es complia amb el compromís. També pagaven incentius a agències de mitjans a canvi d'assolir un volum determinat d'inversió publicitària. Tot això, va concloure l'organisme, "ha induït e ls anunciants i les agències a concentrar gran part del pressupost de publicitat televisiva a Mediaset i Atresmedia", la qual cosa ha tingut com a resultat "la concentració a través dels seus canals d' una quota que supera el 85% de tot el mercat". En conseqüència, va decidir multar amb 38,9 milions d'euros el grup Mediaset i amb 38,2 milions Atresmedia.

Les dues empreses van recórrer la decisió a l'Audiència Nacional, que de moment ha emès una interlocutòria referida al cas del grup Mediaset. El tribunal justifica la seva decisió de suspendre el pagament de la multa perquè "el seu import és molt elevat i el seu pagament immediat pot presentar un perjudici notable a l'activitat de l'actora".