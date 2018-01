Les baixes audiències provoquen el tancament de ‘Dani & Flo’

Mediaset s’ha decidit, finalment. El programa Dani & Flo, que sobrevivia a la graella de Cuatro malgrat les seves discretíssimes audiències, ha rebut finalment l’ordre de tancament. Presentat per Dani Martínez, Florentino Fernández i Lara Álvarez, l’espai humorístic feia un any que intentava animar les sobretaules del segon canal del grup i, per bé que aconseguia tenir una marca i estil propi, els audímetres no van aconseguir fer-lo enlairar-se per sobre de la mitjana de la cadena. A Catalunya, per exemple, aquesta temporada arrossegava una mitjana de 36.000 espectadors i una quota de pantalla del 2,2%. A Espanya el share era una mica superior -3,2%-, amb 391.000 televidents. La Nèmesi del programa ha sigut Zapeando, l’alternativa que proposa l’eterna rival, La Sexta.

La persiana s’abaixarà aquest divendres, 2 de febrer, després que Cuatro hagi mogut la graella diversos cops, per mirar de remuntar la situació.