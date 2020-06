La realitat televisada supera la ficció

En un moment en què l’oferta de ficció audiovisual no para de créixer de la mà de les plataformes de pagament, aquest tipus de continguts ha passat a un segon pla a la televisió convencional, en benefici dels reality shows i altres programes que basen els seus continguts en la realitat, com ara espais d’actualitat o concursos. Si més no, això és el que es pot deduir de l’anàlisi de la temporada que s’acaba, en què els grans èxits s’han concentrat en aquest àmbit, mentre que les sèries, en general, han passat desapercebudes. A continuació analitzem els principals encerts i errors dels canals generalistes durant aquest curs (amb xifres referides al conjunt d’Espanya, excepte en el cas de TV3).

TV3

‘Crims’ i ‘Tabús’ compensen les mancances en ficció

651x366 'Crims' ha sigut un dels descobriments de la temporada televisiva / CCMA 'Crims' ha sigut un dels descobriments de la temporada televisiva / CCMA

La falta de finançament i la impossibilitat de rodar per culpa del coronavirus han complicat molt les coses a TV3 durant els últims mesos, però això no ha perjudicat l’audiència de la televisió pública, que tanca la temporada liderant amb una mitjana del 15,4%, un punt més que el curs passat. Dues estrenes de prime time han contribuït especialment a aquest bon resultat: Crims, que va marcar un 19,3% de quota, i Tabús, que tot i anar-se desinflant setmana a setmana es va apuntar un 17,3%. És destacable també el 20% que va fer Primera línia i el 16,8% d’ El suplent. Tampoc no va fallar El foraster, que en la seva vuitena temporada va obtenir el millor resultat fins ara, un excel·lent 23,7%. I el Preguntes freqüents també es manté per sobre de la mitjana, però amb el pitjor resultat fins ara, un 15,8%.

A l’altra cara de la moneda hi ha El llenguado, que no va convèncer i es va quedar amb un insuficient 8,8%, i també la segona temporada de Katalonski, que va caure fins al 9%, més de quatre punts per sota de la primera. Tampoc no han arribat a la mitjana del canal la segona entrega de No pot ser! (malgrat que el seu 14,5% suposa un increment respecte a la primera), la d’ Els meus pares (que va caure del 17,7% al 14%) i els nous capítols de Quatre gats (11,1%).

Pel que fa a l’escassa oferta de ficció de la cadena, Les de l’hoquei va experimentar un creixement important, de l’11,4% al 13,5% però va seguir per sota de la mitjana. Tant La fossa (9,4%) com La sala (8%) van punxar, i també ho han fet la sèrie valenciana La forastera (9,2%) i la mallorquina Pep (8,6% fins ara), tot i que aquestes s’han emès en un horari menys favorable. A la sobretaula, Com si fos ahir (que està aturada des del març per la crisi sanitària) segueix pujant i se situa ja al 17,2%.

Les principals novetats de la graella diürna han fet un bon paper, amb el Telenotícies matí clarament per sobre del 20% de quota i el Planta baixa en un 15% que, si bé no ha ajudat a millorar la mitjana del canal, sí que ha impulsat una franja que l’any passat no arribava al 10%.

Telecinco

‘Realities’ desbocats i les sèries més vistes de la temporada

651x366 Telecinco ha ampliat la seva col·lecció de 'realities' amb l'exitós 'La isla de las tentaciones' / MEDIASET Telecinco ha ampliat la seva col·lecció de 'realities' amb l'exitós 'La isla de las tentaciones' / MEDIASET

Que els realities siguin el gènere més en auge ha de ser per força una bona notícia per a Telecinco, que ha fet d’aquests programes (i dels que beuen dels seus continguts) el pal de paller de la graella. No és estrany, doncs, que la cadena repeteixi lideratge a Espanya amb un 15% de mitjana en el global de la temporada, mig punt més que fa un any. L’impressionant 32,3% de Gran hermano VIP (rècord històric) o el 29% de Supervivientes (la tercera millor dada de les seves 15 edicions) són els principals responsables d’aquest èxit, però també hi han contribuït les tres novetats d’aquest gènere: La isla de las tentaciones (22,9%), El tiempo del descuento (18%) i La casa fuerte (22,6% fins ara). A tot això encara s’hi podria afegir el 16,5% del nou Sálvame banana (que ha crescut fins al 17,8% des que al març es va transformar en Sálvame tomate) i el 16,2% de La última cena, el concurs de cuina que protagonitzen els col·laboradors de Sálvame. A Telecinco també li va funcionar molt bé Got talent, que va aconseguir el millor share fins ara, un 21,7%, però, en canvi, els especials de Lo mejor del mundo d’aquest programa s’han quedat de moment en un 13,4%.

En l’àmbit de la ficció, seguint la tònica general, els resultats no han sigut tan satisfactoris, però Telecinco ha tret partit d’algunes de les seves sèries en una mala temporada per a aquest gènere. La que millor se n’ha sortit és La que se avecina, per bé que el seu 17,6% és el pitjor registre que obté des del 2011. I també ha rendit bé El pueblo (creada, també, per Alberto Caballero), amb un 16%. Vivir sin permiso se salva, tot i que ha caigut del 19% de la primera temporada a un 15%, però tant l’11,8% de Lejos de ti com, sobretot, el 7,7% de Señoras del (h)AMPA han quedat lluny de complir les expectatives, especialment si es té en compte que la segona ja havia renovat abans d’estrenar-se. També ha decebut The good doctor, que de ser la revelació de l’estiu del 2018, quan va fregar el 20%, ha passat a quedar-se ara amb un 10,4%.

Cuatro

Els ‘realities’ cedits per Telecinco maquillen un altre mal any

651x366 El concurs 'El bribón' va ser retirat abans d'hora pels seus mals resultats / Mediaset El concurs 'El bribón' va ser retirat abans d'hora pels seus mals resultats / Mediaset

Cuatro tancarà la temporada amb un 5,6%, que millora en quatre dècimes el registre de fa un any però que continua sent el segon pitjor resultat històric del canal. Aquest tímid increment es pot atribuir, en bona part, als regals que li ha fet la seva germana gran, Telecinco, en forma de gales setmanals dels seus realities: Gran hermano VIP va aconseguir en aquest canal un 26,3%, La isla de las tentaciones un 20,5% i Supervivientes un 22,1%. Més enllà d’això, a Cuatro només li han funcionat la nova temporada de Planeta Calleja (7,8%) i la versió en creuer de First dates (7,3%), mentre que Un doctor en mi casa i Mzungu: Operación Congo obtenen un aprovat just, amb un 5,5%. Fins i tot programes com La habitación del pánico o Las tentaciones de Mujeres y hombres y viceversa, que pretenien estirar l’univers de personatges sorgits dels realities del grup, han punxat estrepitosament, amb un 3% i un 2,8%, respectivament.

De la resta d’estrenes, Mónica y el sexo va fer un 5,1%, Job interview va ser retirat prematurament amb un 4,6%, Donde menos te lo esperas es va quedar amb un 4,5% i la sèrie The blacklist ha obtingut un 4,4%. Encara els ha anat pitjor als programes diaris El bribón, que només va aguantar tres mesos en antena, durant els quals va marcar un 2,2%, i Me quedo contigo, que es va quedar amb un 1,8% i també va ser cancel·lat després de tres mesos.

Antena 3

Èxit insuficient de ‘Pasapalabra’ i ‘La Voz kids’ i suspens en ficció

651x366 'Pasapalabra' ha sigut la gran aposta d'Antena 3 aquesta temporada / ATRESMEDIA 'Pasapalabra' ha sigut la gran aposta d'Antena 3 aquesta temporada / ATRESMEDIA

La gran aposta de Pasapalabra li ha sortit relativament bé a Antena 3, però no es pot qualificar d’èxit rotund: el concurs ha obtingut una mitjana del 16% i, per tant, supera de llarg la dada global de la cadena, un 11,2%. Ara bé, el programa no ha arribat al 18,4% que va fer a l’inici de temporada a Telecinco i no ha aconseguit liderar la franja, com sí que feia a Mediaset. El cas de La Voz kids és similar: el seu 14,3% va fer pujar la mitjana d’Antena 3, però es va quedar molt per sota de les quatre edicions emeses a la cadena rival. En canvi, sí que va funcionar Tu cara me suena: la temporada va quedar interrompuda per la crisi del covid-19 i encara no s’ha reprès, però tot i així va obtenir un satisfactori 20,1%. Per la seva banda, el concurs ¿Quién quiere ser millonario? va aconseguir un 16,1% que li ha servit per garantir-se la continuïtat.

Ara bé, en el camp de la ficció, que sol ser el seu punt fort, Antena 3 no ha recollit cap alegria. És cert que la cadena ha derivat moltes sèries al seu servei de streaming i que aquestes encara no han arribat a la graella en obert, però les que sí que ho han fet s’han quedat amb xifres molt discretes: Toy boy no va passar del 8,4% i Perdida es va situar en el 7,6%. A més, Pequeñas coincidencias, que es va emetre a Antena 3 després de passar per Amazon, va obtenir un 9,9%, i cap de les produccions estrangeres que la cadena va importar ( Inspectora Marleau, El cazafortunas i New Amsterdam) va arribar al 8%.

La Sexta

Arús es consolida i Évole perd força en el seu nou format

651x366 Després de deixar 'Salvados', Jordi Évole ha estrenat aquest any 'Lo de Évole' / PRODUCCIONES DEL BARRIO Després de deixar 'Salvados', Jordi Évole ha estrenat aquest any 'Lo de Évole' / PRODUCCIONES DEL BARRIO

Una de les grans incògnites de la temporada era com funcionaria Salvados sense Jordi Évole i quina acollida tindria el nou programa del periodista català. En tots dos casos el resultat ha sigut raonablement bo, tot i que les xifres han baixat: Gonzo va debutar com a presentador de Salvados amb un 8,5% de quota mitjana, la dada més baixa per al programa des del 2012, i Lo de Évole ha aconseguit 9,3%, un registre inferior al de les últimes set temporades de Salvados. En qualsevol cas, els dos programes han ajudat a millorar l’audiència de La Sexta, que de mitjana se situa en el 7,2%. Per la seva banda, Dani Mateo no ha pogut trencar la lleugera tendència a la baixa de Zapeando en la seva primera temporada com a conductor del programa, que segueix per sota de la mitjana del canal amb un 6,3%.

Una de les millors notícies que ha rebut el segon canal d’Atresmedia és el bon rendiment d’ Aruser@s, que acomiadarà la segona temporada amb un 10,3%, 1,2 punts per sobre de la primera. També segueix donant bons resultats Pesadilla en la cocina, malgrat que el seu 7,8% és el registre més baix de les seves set temporades. En canvi, l’altre programa d’Alberto Chicote, Auténticos, va obtenir un discret 4,2%.

La 1

‘MasterChef’ no dona treva i les noves sèries fan un bon paper