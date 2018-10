La banca sempre guanya (mediàticament)

260x366 portada mundo 19/10/18 portada mundo 19/10/18

Un dels problemes de la premsa espanyola és la seva gran dependència de la banca. A Catalunya també passa això, però els lligams diguem-ne que són més asimètrics. En tot cas, la majoria de diaris informen aquest divendres que les entitats financeres hauran de pagar el tribut de les hipoteques que van cobrar als seus clients (tot i que en el moment d'escriure això acaba de transcendir que el Suprem ara dubta de si ho pot dictaminar). La majoria de capçaleres n'informa de manera neutral, sense la intenció habitual. Consignen la notícia i llestos. Ara bé, hi ha dos diaris que opten per formulacions diferents: "Els bancs, en xoc en endossar-li el TS el tribut a les hipoteques" ('El Mundo') i "Patacada de la banca després de les sentències de les hipoteques" ('Abc'). És revelador que una notícia que afecta directament centenars de milers de ciutadans quedi soterrada pel xoc i per la patacada que els bancs pateixen sobre els parquets. Pot ser una simple llunyania del mitjà respecte a les preocupacions quotidianes dels seus lectors: viure en la bombolla artificial de la borsa i els seus vaivens. Però també pot ser símptoma d'un intent de convertir els bancs en víctimes. Ui, sí, pobrets.

Siguem persones

'La Vanguardia' publica el següent titular: "Els bombers inicien sengles rescats d'una dona i dues persones a Benicarló". La sintaxi ha jugat una mala passada al redactor, ja que tal com està escrit sembla que consideri que les dones no són persones. No és el cas: un dels rescats és efectivament el d'una dona i l'altre el de dos individus atrapats en un cotxe el sexe dels quals no s'especifica.

Àlbum de titulars

"Un estudi suggereix que Da Vinci va ser un geni perquè era guenyo" ('20 Minutos'). I guenyo m'he quedat amb aquest nou exemple de periodisme segons un estudi.