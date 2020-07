HBO Max farà una sèrie sobre la nova pel·lícula de Batman

The Batman, la nova pel·lícula sobre el superheroi emmascarat, té prevista l’arribada als cinemes l’octubre de l’any que ve, però no ho farà sola. La plataforma de streaming HBO Max (que pertany al grup Warner, productor de la cinta) està preparant una sèrie centrada en el departament de policia de Gotham City, amb una trama que es desenvoluparà en el mateix univers narratiu que el projecte cinematogràfic.

Matt Reeves, director del film, ha creat la sèrie juntament amb Terrence Winter. “És una oportunitat increïble no només per expandir la visió del món que estic creant a la pel·lícula sinó també per explorar-lo en el grau de profunditat i detall que només ens pot permetre un format llarg”, explica Reeves, que la setmana passada va signar un acord d’exclusivitat amb Warner.

De moment no s’ha revelat si actors com Robert Pattinson i Jeffrey Wright (Batman i el comissari James Gordon, respectivament, a la pel·lícula), hi participaran.