‘Batwoman’ busca protagonista després de l’adeu de Ruby Rose

Batwoman canviarà de cara a la segona temporada de la seva sèrie. L’actriu que li donava vida fins ara, Ruby Rose, ha anunciat per sorpresa que deixa la producció, que al gener havia sigut renovada per a una segona entrega. “No és una decisió que hagi pres a la lleugera, perquè tinc el màxim respecte pel repartiment, l’equip i tothom que està involucrat en la sèrie”, ha dit l’actriu en un comunicat, en què no especifica els motius de la seva renúncia.

Amb tot, tant la productora de la sèrie, Berlanti Productions, com Warner Bros. (grup del qual forma part la cadena The CW, que emet Batwoman als Estats Units) estan “fermament compromesos” en “el futur a llarg termini” de la ficció, i asseguren que en els pròxims mesos buscaran una nova actriu protagonista que, igual que Rose, formi part del col·lectiu LGTBI.

La primera temporada de Batwoman, que aquí es pot veure a través de la HBO, es va estrenar a l’octubre i va tenir només 20 dels 22 capítols previstos, ja que la pandèmia de covid-19 va impedir finalitzar el rodatge. Els nous episodis estan previstos per al gener.