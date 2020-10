'Les tres bessones' tornaran a la televisió amb una nova sèrie i una imatge renovada

Les tres bessones tindran una segona vida televisiva. Gairebé vint anys després que es donés per acabada la sèrie original, l'any 2003, la productora catalana Brutal Media en prepara una nova versió que inclou una posada al dia dels personatges, amb una imatge més actual. La companyia presentarà el projecte al Mipcom, el mercat internacional de televisió que se celebra a la ciutat francesa de Canes del 12 al 15 d'octubre, amb la intenció de trobar-hi socis que l'ajudin a tirar-lo endavant.

Segons el portal nord-americà Variety, que ha avançat la informació en exclusiva, la productora assegura que en aquesta nova sèrie l'Anna, la Teresa i l'Helena "experimentaran noves aventures per a una nova generació, viatjant una altra vegada a l'interior de contes clàssics i descobrint personatges històrics". També reapareixerà la Bruixa Avorrida, que és la responsable d'enviar les protagonistes dins de les històries com a càstig quan considera que no s'estan portant prou bé.

"El nostre entusiasme i ambició darrere del rellançament de Les tres bessones només es pot comparar al respecte que tenim per a les nostres creacions infantils més exitoses i rendibles internacionalment", assenyala el productor executiu de Brutal Media, Raimon Masllorens, en declaracions a Variety. Segons ell, "el món i els valors" dels personatges creats per Roser Capdevila "han superat els límits de la pantalla per a moltes generacions" i "la seva rellevància i el seu potencial avui dia són tan obvis que revisitar-los s'ha convertit en una experiència increïblement gratificant".

Capdevila, per la seva banda, es mostra "encantada" de fer reviure Les tres bessones "en aquesta nova era de transformació digital i revisió de valors". La il·lustradora, de 81 anys, supervisarà els aspectes visuals de la sèrie juntament amb la seva neboda, Marta Capdevila, i Helena Batet. L'equip de guió el comandarà Jordi Gasull, autor de pel·lícules d'animació com Les aventures de Tadeu Jones o Atrapa la bandera.

Èxit internacional

Roser Capdevila va crear Les tres bessones l'any 1983 inspirant-se en les seves tres filles, l'Anna, la Teresa i l'Helena, nascudes el 1969. Després d'haver protagonitzat diverses col·leccions de contes, els personatges van fer el salt a la televisió el 1997, en una sèrie coproduïda per la productora Cromosoma i TV3 que va tenir 104 capítols, fins que es va acabar l'any 2003. Deu anys més tard, Cromosoma va entrar en concurs de creditors i va desaparèixer i el 2017, després d'un llarg litigi, Capdevila va recuperar la propietat de Les tres bessones, la qual la productora havia intentat conservar.

La sèrie original es va emetre primer a TV3 (encara forma part de la graella del canal Super3) i ràpidament es va expandir a un gran nombre de països, traduïda a 35 llengües. Segons Variety, durant els últims dos anys els capítols de la sèrie s'han reproduït més de 30 milions de vegades a internet arreu del món. Els personatges, a més, han donat lloc a 500 productes de marxandatge diferents, dels quals se n'han venut més de 10 milions d'unitats. Pel que fa als llibres, s'han traduït a 20 idiomes i se n'han venut més de dos milions d'exemplars.