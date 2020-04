La web de Betevé oferirà dues pel·lícules infantils cada setmana

A partir d’aquest dimecres Betevé oferirà cada setmana dues noves pel·lícules infantils, doblades al català, a través de la seva web. Els films es penjaran a Beteve.cat els dimecres a les 10 h i hi estaran disponibles de manera gratuïta durant set dies, fins que siguin substituïdes per dos títols nous. Segons destaca la televisió local de Barcelona, les cintes que s’oferiran dins d’aquesta nova iniciativa són “pel·lícules europees de gran qualitat i que han participat i guanyat nombrosos premis d’animació i cinema infantil”. Cada parella de títols estarà formada per una pel·lícula orientada als espectadors més petits, aproximadament d’entre 3 i 6 anys, i una altra per als que són una mica més grans, a partir de 6 o 8 anys.

Els dos primers films que es podran veure, a partir d'aquest dimecres, són Diari de la Florentina, una pel·lícula polonesa del 2014, i Al sostre del món, produïda a França el 2015. La setmana que ve s’oferiran El regal de la Molly Monstre i Jacob, Mimi i els gossos del barri, i més endavant arribaran El bosc de Haquivaqui, Ocells de pas, Gordon i Paddy i Phantom boy.