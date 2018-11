El ‘blockchain’ els prova més als pollastres que a les criptomonedes

Ahir a la tarda un bitcoin es canviava a poc més de 4.500 dòlars, la seva cotització més baixa des del setembre de l’any passat. La criptomoneda més popular ha perdut un 28% de valor en només una setmana, i d’altres van pel mateix pedregar: ether i XRP, segona i tercera al rànquing de divises digitals, es van devaluar dimecres un 13% i un 15%, respectivament. Només aquell dia, el mercat total de criptodivises va perdre 13.000 milions d’euros en valor. Una part de la caiguda té a veure amb la incertesa per la bifurcació del citat bitcoin en dues monedes noves, fruit del desacord entre els seus promotors sobre la conveniència d’emetre més bitcoins o continuar explotant-ne l’escassetat, amb un cost energètic cada vegada més insostenible. Però és lícit demanar-se si no s’està confirmant que aquest mercat és una enorme bombolla especulativa que havia de rebentar algun dia. La crisi arriba al punt que, segons DigiTimes, els fabricants de xips específics per generar bitcoins ja han demanat als seus proveïdors de Taiwan que suspenguin fins a l’any que ve el lliurament de les comandes que els havien fet.

Ara bé, això no vol dir que la tecnologia blockchain que hi ha al darrere de les criptomonedes no tingui futur. Ben al contrari. L’ús d’aquestes bases de dades que cap espavilat pot manipular sense quedar en evidència és cada cop més habitual en molts sectors en què la fiabilitat de la paperassa és crucial. L’empresa incipient Tracer acaba de guanyar el premi de Vodafone Espanya a la innovació per un sistema de venda de localitats basat en blockchain que n’evita la revenda i la falsificació. Orange ofereix a les empreses un servei de notari digital amb la mateixa tecnologia. La naviliera Hyundai i el port de Rotterdam rastregen els contenidors amb un blockchain de Samsung, i Maersk ho fa amb el d’IBM. Walmart, la cadena de supermercats més gran del món, va avisar fa dos mesos tots els seus proveïdors de fruita i verdura que abans d’un any hauran d’identificar cada partida d’aliments amb un registre al blockchain de l’empresa, gestionat per IBM. Si ara es triguen set dies a rastrejar l’origen i la destinació d’un aliment en mal estat o contaminat, amb el nou sistema serà cosa de tres segons. Si teniu curiositat per veure-ho en funcionament, passeu per un supermercat Carrefour: a partir d’aquesta setmana, els compradors dels pollastres de corral calidad y origen d’aquesta cadena poden escanejar amb el mòbil un codi QR de l’embolcall i veure en quina data va néixer el pollastre, com ha estat criat, en quina granja, com va ser envasat i quin dia va entrar al magatzem del supermercat.