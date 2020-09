TVE cancel·la el concurs ‘Bloqueados por el muro’

Després de dos mesos sense que l’audiència remuntés, Televisió Espanyola ha dit prou i ha decidit cancel·lar Bloqueados por el muro, el concurs que presenta cada migdia Àngel Llàcer. Segons ha avançat El Confidencial Digital, la cadena ja ha comunicat la decisió a la productora de l’espai, Gestmusic, i el format desapareixerà de la graella un cop s’hagin emès les entregues que ja s’han rodat.

El programa, estrenat el 13 de juliol, s’ha quedat amb una mitjana de 471.000 espectadors i un 4,6% de quota de pantalla a Espanya (47.000 persones i 2,9% a Catalunya), uns registres molt baixos que, a més, perjudiquen el rendiment del Telediario, que s’emet just a continuació. El concurs ocupa la franja que abans corresponia a l’espai sobre premsa rosa Corazón, que el curs passat es va situar en el 8,4% de share a Espanya.

La seva estrena, a més, formava part de la polèmica reestructuració dels informatius territorials, que es van haver d’escurçar per fer-li lloc. Tot i la desaparició del programa, però, la cadena no té intenció de tornar a la situació anterior, sinó que es preveu substituir-lo per un nou format de temàtica gastronòmica.