La versió televisiva d’‘Un món feliç’ arriba a Starzplay

Gairebé 90 anys després que Aldous Huxley escrivís Un món feliç, la història arriba a la televisió: la plataforma Starzplay estrena diumenge la sèrie Brave new world, que es basa en aquella novel·la, considerada un dels millors exemples de la ciència-ficció distòpica.

La sèrie s’ambienta en una societat que ha aconseguit la pau i l’estabilitat mitjançant l’eliminació de la monogàmia, la privacitat i els diners, i gràcies a una droga generadora de felicitat. Bernard Marx (Harry Lloyd) i Lenina Crowne (Jessica Brown Findlay) viuen en aquest món, on els éssers humans són creats genèticament en ventres artificials i programats per ocupar un determinat lloc en la jerarquia social. Tots dos, però, senten curiositat per saber què hi ha fora d’aquest món i per això visiten les anomenades Terres Salvatges, una espècie de parc temàtic on els humans encara viuen tal com ho feien abans que es fundés la nova societat.

La sèrie va ser el principal atractiu del llançament Peacock, la plataforma de streaming que la cadena NBC va posar en marxa aquest estiu als EUA. Starzplay estrenarà els nous capítols amb periodicitat setmanal.