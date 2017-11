Silenciant una broma que és més que una broma

Uns (brillants) bromistes russos aconsegueixen parlar per telèfon amb la ministra de defensa, Dolores de Cospedal, fent-se passar pel ministre de l'Interior letó. Li diuen que el 50% dels turistes a Barcelona són espies del Kremlin, que Puigdemont és un agent rus conegut com a Cipollino i que si volen demà mateix Letònia enviarà l'exèrcit a Barcelona per evitar que tot plegat derivi en una nova Crimea. I Dolores –ai, Dolors!– s'ho empassa tot i s'afanya a respondre que de seguida ho comentarà al seu capatàs Rajoy. La premsa de Madrid ha tendit a minimitzar l'incident o, directament, a silenciar-lo com ha fet 'La Razón': no n'he trobat cap esment al paper ni a la web, on seria notícia de clic fàcil.

L'excepció és l''Abc', l'únic diari de Madrid que ha entès que l'assumpte va més enllà de la mera ensarronada sorneguera i li dedica un espai més que generós. Un article d'opinió de Luis Ventoso assenyala com és de vergonyós que uns bromistes acabin superant tots els filtres i parlant ni més ni menys que amb la ministra. I afegeix: "El segon problema, per a Cospedal, és que la conversa [allò que li diuen els humoristes] és tan manifestament ridícula que resulta inaudit que una política amb les seves hores de vol no s'adoni de la trampa i talli la conversa en sec". A la notícia, cap al final del text, hi ha la següent frase: "[Cospedal] Diu així mateix que no tenen proves de la connexió de Rússia amb els ciberatacs a internet per l'1-O". ¿Això no hauria de ser portada a 'El País', tan dedicats com estan a l'assumpte de la maquinària d'ingerències russa?

Que Dolores de Cospedal deixés Vocento, l'editora de l''Abc', sense cap TDT en l'últim repartiment de llicències, ara fa un parell d'anys, és una dada que no ve al cas, però d'alguna manera he d'arribar als 1.800 caràcters amb espais.