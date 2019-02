La 1 busca la millor cançó dels últims 70 anys

Després d'abaixar el teló d’'OT', La 1 reincideix en un programa de caràcter musical sorgit de la factoria de Gestmusic, la productora del 'talent show'. 'La mejor canción jamás cantada', que s’estrena divendres, té la missió de trobar el millor tema musical espanyol de les últimes set dècades. Per aconseguir-ho, en cada gala rebrà deu artistes que s'encarregaran d’interpretar 10 cançons d’una dècada determinada. La guanyadora de cada gala passarà a una final en la qual es decidirà quina ha sigut la millor cançó estrenada des dels anys 50 fins a l'actualitat.

Els seguidors d’'OT' hi trobaran cares conegudes, a 'La mejor canción jamás cantada': el presentador serà Roberto Leal, que ja exercia aquesta funció al 'talent show', mentre que el jurat estarà format per Noemí Galera, la directora de l’acadèmia d’'OT', i Tony Aguilar, el locutor de Los 40 que va fer més d’una aparició al concurs musical. Com passava al 'talent', l'últim membre del jurat canviarà cada setmana i sempre serà un personatge conegut vinculat a la dècada protagonista. En el cas de la primera gala, que estarà dedicada a la música dels anys 80, la convidada serà la dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada. El jurat tindrà la funció de valorar la interpretació de les cançons i, al final de la nit, escollirà les tres més representatives. I seran els espectadors els que decidiran quina es mereix passar a la final.

Un espai participatiu

El programa també comptarà amb dos col·laboradors que posaran en context cada dècada: el compositor i productor musical Jaime Altozano (conegut pels seus vídeos de divulgació musical a YouTube) i l’actor David del Amor. “La música també és diversió, i el paper del David serà presentar i explicar amb el seu sentit de l’humor com vivíem en aquella època. El Jaime ajudarà a entendre com sonava cada dècada i per què”, detalla Nuria Fonollà, directora del programa.

La primera gala del programa recupera alguns cantants sorgits d’'OT', que versionaran els temes escollits. Alfred García, Ana Guerra, Roi i María Villar s’uniran a altres intèrprets com Falete, El Kanka, Bebe i Funambulista en el repàs de la dècada dels 80. Entre altres temes, sonaran 'La Puerta de Alcalá', de Víctor Manuel i Ana Belén; 'La chica de ayer', de Nacha Pop; 'Bailando', d’Alaska y Los Pegamoides, i 'Enamorado de la moda juvenil', de Radio Futura.



“Es tracta d’agafar èxits del pop nacional i actualitzar-los, que tinguin la personalitat de qui els canta. Ningú es disfressarà i la posada en escena no serà de l’època en qüestió”, explica Tinet Rubira, director de Gestmusic.

Un dels eixos del nou espai és la implicació dels espectadors. Com ja van fer amb 'OT', TVE i La 1 han creat una aplicació amb què l’audiència podrà tenir un paper actiu en el desenvolupament del programa i a través de la qual podran escollir, d’entre vint temes distribuïts per dècades, les 10 cançons que volen que sonin en cada gala. Una setmana abans de l’emissió, els espectadors sabran les cançons i els artistes que participaran en la gala i podran emparellar les unes amb els altres. Els espectadors no sabran si l'han encertat fins que vegin el programa en directe.