El CAC creu que Telecinco va vulnerar la intimitat dels fills d'una víctima de violència masclista

Telecinco va donar dades que permetien identificar els fills d'una dona que va ser assassinada pel seu marit al Prat de Llobregat el 2 de desembre. Ho denuncia el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que considera que es podria tractar d'una infracció molt greu de la llei general de la comunicació audiovisual. Com que aquest organisme no té competències per sancionar una cadena d'abast estatal, el CAC ha traslladat l'acord a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) perquè adopti les mesures que consideri oportunes.

El CAC ha analitzat els fets d'ofici i també a partir d'una denúncia presentada conjuntament per l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i la presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Marta Corcoy, que consideraven que, en el tractament de la notícia, Telecinco va vulnerar "la dignitat de la víctima i el dret a la intimitat dels seus familiars, en especial dels seus fills". Després d'analitzar les informacions publicades a la web de la cadena i emeses als seus informatius el mateix dia dels fets i l'endemà, el CAC ha conclòs que "el presentador no va respectar la privadesa de la víctima ni del presumpte agressor" i que "es van incloure elements que, combinats entre si, podrien contribuir a la identificació dels fills menors d’edat de la parella en l’entorn més pròxim, com són la imatge i dades dels progenitors i imatges del lloc de residència".

En conseqüència, l'acord del CAC (aprovat amb tres vots a favor i una abstenció) indica que Telecinco "podria no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la identificació dels menors afectats", la qual cosa vulnera l'apartat 4 de l'article 57 de la llei estatal de la comunicació audiovisual, que prohibeix "la difusió del nom, la imatge o altres dades que permetin la identificació dels menors en el context de fets delictius".

L'any passat, el CAC ja va determinar que Telecinco també havia ofert dades que permetien identificar una menor de Banyoles acusada d'haver matat la seva mare.