El CAC critica els 'Telenotícies' pel tractament d'una notícia sobre una dona maltractada en una residència

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que TV3 no va respectar la intimitat ni el dret a l'anonimat d'una dona gran que havia sigut víctima de maltractaments a la residència on vivia. En un acord adoptat per unanimitat, l'organisme critica els Telenotícies per no haver ocultat la identitat de la víctima i, a més, haver utilitzat "elements d'espectacularització" en el tractament de la notícia, emesa el 16 de març tant en l'edició el migdia com en la del vespre.

Mossèn Vidal i Aunós de Barcelona, on vivia. La peça informativa emesa als Telenotícies incloïa diversos fragments d'un vídeo enregistrat amb càmera oculta per la família de la víctima, en el qual es veia com els cuidadors la maltractaven.

havia patit maltractaments i abusos sexuals reiterats per part d'un cuidador i una cuidadora de la residència

El Consell, però, es queixa que "no s'utilitzen sistemes d'ocultació de la identitat", de manera que "és possible identificar" la víctima. A més, la peça incloïa també una "fotografia en primer pla de la víctima, amb un hematoma a l'ull" i diverses dades que permeten identificar-la i "exposen la seva identitat", com ara el lloc de residència, l'edat i la malaltia que pateix o la identitat de la seva filla, que també apareixia a la notícia per explicar la seva versió dels fets. "La identificació de la persona que va patir els abusos sexuals i maltractaments és clara i perfectament recognoscible", denuncia el CAC, i afegeix que "la finalitat informativa de la notícia hauria estat a bastament assolida, en la seva dimensió d'interès públic, emprant qualsevol dels sistemes d'ocultació de la identitat de la víctima".

Més enllà d'això, l'organisme critica que tant la imatge com el so de la notícia inclouen elements d'espectacularització, "especialment la reiteració i la durada, que resulten inadequades en el tractament dels fets violents". Segons l'informe del CAC, les imatges enregistrades amb càmera oculta inclouen diverses escenes de violència (algunes de les quals, repetides) i d'altres que "exposen la vulnerabilitat de la víctima" (mostrant "una cama nua" o el bolquer). El Consell, doncs, conclou que "les imatges mostren situacions vexatòries per a la víctima, ja que expliciten conductes de domini, control i abús de poder" per part dels cuidadors.

Pel que fa a l'àudio, es manté el so original dels enregistraments fets dins de la residència, i això permet sentir diversos crits de la víctima "que es podrien interpretar com de dolor", i les ordres i amenaces dels cuidadors. La peça, a més, "sobreimprimeix les paraules amb què el cuidador amenaça de violar la víctima". A això cal afegir-hi que la veu en off feia una descripció precisa de les imatges i dels actes violents que s'hi veien.

El CAC reconeix que, abans de l'emissió de la notícia (que ha sigut despublicada de la web de TV3, tot i que encara es pot trobar dins de la versió íntegra dels dos Telenotícies del 16 de març), els presentadors de l'informatiu (Núria Solé al migdia i Carles Costa al vespre) advertien els espectadors de "la duresa de les imatges". Amb tot, considera que les peces no s'ajustaven al que estableix el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sobre el tractament de fets violents, "atès que no respecten la intimitat i el dret a l'anonimat de la víctima de l'acte violent, especialment atès el seu caràcter sexual".

En conseqüència, el CAC adverteix la CCMA que, en les gravacions obtingudes a través de mitjans ocults, "cal valorar de manera adequada la necessitat d'identificar les persones que hi apareixen, quan aquest element no resulta rellevant, per tal que la invasió de la privacitat sigui proporcional a l'interès informatiu de la notícia". El Consell va analitzar el cas d'ofici, però també va rebre dues queixes sobre el tractament de la informació per part de TV3 a través del seu formulari web.