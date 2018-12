El llarg camí per fer d’À Punt

Amb molt de camí per recórrer, però trencant alguns dels tòpics sobre el tipus d’espectador, la nova televisió valenciana s’ha obert forat a les ciutats molt habitades i en les persones d’entre 25 i 44 anys. Lluny d’esdevenir la cadena de la gent gran i els municipis petits, on el valencià és la llengua majoritària, les dades d’audiència d’À Punt indiquen que s’està posicionant com una televisió urbana i adulta. Aquest dilluns la cadena pública valenciana complirà sis mesos en emissió i ho farà assolint una quota de pantalla al novembre de l’1,4%, dues dècimes més que a l’octubre. Un percentatge que es tradueix en 12.000 espectadors diaris de mitjana.

Tot i que és petita, les dades de la nova televisió valenciana no són tan dolentes si tenim en compte que, amb només sis mesos d’existència, ja acumula la meitat de l’audiència d’IB3 (3%), nascuda el 2005, o de la Televisió de Múrcia (2,7%), que va iniciar les emissions el 2006. Amb tot, l’audiència, facilitada a l’ARA per la consultora Barlovento, està lluny de l’horitzó del 4,5% que reclama el Parlament valencià per al 2019. Aquest percentatge és el resultat de la mitjana de les televisions autonòmiques creades durant els últims anys, una xifra que el contracte programa admet que cal ponderar en funció “del pressupost per habitant” de cada cadena.

Sense increment del pressupost

Per abastar aquesta xifra, les Corts Valencianes no preveuen atendre la petició del canal d’incrementar el pressupost dels 55 milions d’euros actuals al 69, un fet que la directora general, Empar Marco, va assegurar que “limita les opcions de ser creatius i fugir d’una programació de baix cost”. Aquestes limitacions econòmiques de ben segur dificultaran l’exigència de continuar creixent si la cadena desitja complir el següent objectiu fixat pel Parlament: que el canal assoleixi el 2020 la mitjana de totes les televisions autonòmiques, que al novembre va ser del 7,9%.

Un dels aspectes més cridaners del seguiment de Barlovento són les del perfil d’espectador. Així, a les ciutats que superen el mig milió d’habitants, l’audiència s’eleva fins al 3,7%. Aquest percentatge es redueix al 0,7% a les localitats d’entre mig milió i 50.000 residents, i a l’1,1% als municipis inferiors als 50.000. De la mateixa manera, entre els espectadors d’entre 25 i 44 anys la quota de la cadena arriba al 3%, mentre que entre els més grans de 64 és de l’1,1%. En el cas de la franja d’edat entre 45 i 64 anys, la quota és del 0,9%. Pel que fa al públic infantil i juvenil, entre els nens de 4 i 12 À Punt obté una quota del 0,5%. En canvi, entre el públic de 12 a 24 anys és del 0,5%. També és sorollosa la distància entre homes i dones. Mentre l’1,9% dels primers segueixen la cadena, només el 0,9% de les dones s’interessen per À Punt.

Pel que fa a les franges horàries, les dues més destacades són de 20.30 a 24 h, amb una quota de l’1,8%, i de 14 a 17 h, amb un seguiment de l’1,7%. En els dos casos, es beneficien de la presència dels informatius. A la cua hi ha les tardes, de 17 a 20.30 h, amb una quota de l’1,1%; els matins, amb un 0,9%, i la mitjanit i la matinada, amb un percentatge del 0,6% i 0,5%, respectivament.

Com era d’esperar, els programes més vistos de la cadena són els informatius. De fet, dels 20 espais amb més audiència al novembre, 14 són els telenotícies. La màxima quota assolida és del 5,3%, exactament el divendres 16 de novembre al migdia, quan el País Valencià va patir un fortíssim temporal de pluges. La segona millor xifra va arribar dos dies després, un altre cop amb un episodi de precipitacions torrencials, quan el Notícies nit el van veure 101.000 valencians. Completen aquest pòdium dues edicions del programa de cuina Cartes en joc, amb un 3,9% i un 3,5% d’audiència; l’espai sobre atletisme A córrer, amb un 3,5%; una edició del concurs musical Family duo, amb un 3,4%; la retransmissió dels Premis de l’Audiovisual Valencià, amb un 3%, i la sèrie La vall,amb un 2,5%.

Si avaluem els programes més representatius d’À Punt, l’audiència d’ Assumptes interns, un dels principals programes d’humor del canal és de l’1,4%. Un mica superior (1,75%) és la quota de La colla, que conté programació infantil. Per la seva banda, el programa poliesportiu Tot esport s’ha situat en el 0,98%; el magazín del matí, en el 0,8%; el vespertí, en l’1,2%, i el programa d’anàlisi de l’actualitat La qüestió, en l’1,3%. Xifres, totes, encara fluixes que evidencien que À Punt té molta feina per fer, però també que ja té un camí traçat.