Atresplayer estrena el ‘thriller’ juvenil ‘Campamento Albanta’

Un campament d’estiu per a joves amb problemes és l’escenari on es desenvolupa Campamento Albanta, una nova sèrie que s’estrena aquest diumenge a Atresplayer Premium, el portal de streaming de pagament del grup Atresmedia.

Cada any, una vintena d’adolescents passen un mes en aquest espai situat enmig de la naturalesa que promet ajudar-los a reconnectar amb si mateixos i a superar l’addicció a les drogues, la falta d’autoestima, l’assetjament o qualsevol altra situació que els afecti. Però l’Olivia creu que el campament Albanta amaga alguna cosa: l’any passat el seu germà es va suïcidar just després d’haver-hi anat, i ella està convençuda que el que el va empènyer a fer-ho va ser alguna cosa que havia passat durant l’estada. Per això aquest estiu s’ha inscrit al campament amb l’esperança de resoldre el misteri.

Kimberley Tell interpreta la protagonista d’aquest thriller, que compta també amb Pol Monen, Eva Llorach, Lucía Martín, Jorge Clemente, Pepo Llopis i Javier Ruesga. La sèrie, de sis capítols, es podrà veure més endavant (de forma gratuïta, però amb publicitat) a Flooxer, el portal d’Atresmedia orientat al públic jove.