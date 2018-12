Glamur, solidaritat i una capa per dir adeu al 2018

El cava ha perdut el monopoli dels brindis televisius per Cap d’Any, però el raïm encara és la constant que agermana tots els comiats del 2018 previstos per avui, a mitjanit.

TV3

Helena Garcia Melero s’estrena en les campanades

És la presentadora que porta més temps en pantalla, però encara no havia presentat un especial de Cap d’Any. Helena Garcia Melero debuta, doncs, en el gènere de les campanades, que enguany s’oferiran des de Barcelona. Ho farà acompanyada de Marc Ribas, actual presentador del Cuines de TV3 i conductor també del concurs Joc de cartes. Després de deglutir el raïm, la pública posarà en marxa Remàster 2018, un especial musical de tres hores que recollirà tots els èxits musicals de l’any que ja haurà marxat, combinats amb una selecció de fragments d’actuacions cèlebres de la història del pop-rock i que aquest any han estat recuperades, com ara el Bohemian Rapsody, de Queen, o el Billie Jean, de Michael Jackson

La 1

Anne Igartiburu repeteix, però acompanyada d’un debutant

La cadena pública és l’opció tradicionalment preferida pels espectadors espanyols i, generalment, arrisca poc. En aquesta ocasió, ha optat per Anne Igartiburu i Roberto Leal. Una veterana, doncs, que complirà el seu catorzè any consecutiu davant la Puerta del Sol, i un debutant. Leal, a més, presentarà la gala posterior, en aquest cas en companyia d’Elena S. Sánchez i amb diversos convidats musicals com Eleni Foureira, Eros Ramazzotti, Paulina Rubio, Vanesa Martín, Pablo Alborán, Álvaro Soler, Carlos Baute o Marta Sánchez, entre d’altres.

Antena 3

El vestit de Pedroche torna a ser el principal reclam del canal

La cadena ha trobat un filó en Cristina Pedroche i els seus impossibles vestits, així que aquest any repeteix com a estrella de la benvinguda al nou any. I ho fa acompanyada del seu ja inseparable Alberto Chicote. Tots dos compliran cinc anys com a parella televisiva. Per després, el primer canal d’Atresmedia ha preparat un karaoke especial per esgargamellar-se tot recordant els hits del 2018.

La Sexta

Repeteix com l’any passat (i s’encomana a no repetir l’error)

Iñaki López i Cristina Pardo repetiran per segon any com a presentadors de les campanades al segon canal d’Atresmedia. La decisió, però, té certa conya tenint en compte que López es va confondre l’any passat i es va referir a la seva companya com a Cristina Pedroche, en comptes de Pardo. Aquesta nit el periodista i presentador de La Sexta Noche tindrà una nova oportunitat per referir-s’hi amb propietat. En aquest cas, després no hi haurà especial musical, sinó un film de sèrie Z, ideal per comentar-lo irònicament en colla.

Telecinco i Cuatro

Un gest solidari a tots els canals de Mediaset

Mediaset no dispersa, així que aprofita la seva parella de presentadors de Cap d’Any tant per a Telecinco com per a Cuatro i la resta de canals del grup. Es tracta de l’aventurer Jesús Calleja i de la presentadora Lara Álvarez. La novetat és que abandonen l’enclavament habitual madrileny per instal·lar-se a Sant Llorenç des Cardassar, el municipi mallorquí que va patir l’octubre passat unes greus inundacions que va deixar 13 morts. La idea és desitjar un any d’esperança i bons desitjos per al 2019 alhora que es llança un missatge de solidaritat amb el poble afectat. Mediaset ha assegurat que els veïns de Sant Llorenç també seran protagonistes del moment. En acabat, Telecinco emetrà una gala especial de Got talent.

Xarxes socials

Una marca de cerveses invoca la capa de Ramón García

Les pantalles convencionals no han requerit aquest any els serveis de Ramón García i la seva sumptuosa capa. Però el presentador ha trobat la manera de ser present en la nit d’avui, gràcies a una campanya publicitària de la marca de cervesa Estrella Galicia. En concret, el Deportivo de la Corunya -que té com a patrocinador principal precisament la cervesera- ha fitxatel presentador perquè oficiï l’entrada d’any des de les xarxes socials. Això sí, de moment encara no ha revelat on obrirà la bosseta amb les dotze perles de raïm.