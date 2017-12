Les campanades: un retorn, uns que no fallen, el vestit de Pedroche i ‘Sálvame’

TV3 ha tornat a escollir l’avinguda Maria Cristina de Barcelona com a escenari per a les campanades que donaran la benvinguda al 2018. Des que la ciutat va instaurar la tradició de celebrar en aquest espai l’arribada de l’any nou, el 2013, la televisió pública ha passat sempre allà el Cap d’Any. Els primers a fer-ho van ser Quim Masferrer i Ana Boadas, i avui el conductor d’ El foraster hi tornarà, en aquesta ocasió acompanyat de la presentadora de Tarda oberta, Ruth Jiménez. Abans de les campanades, TV3 oferirà edicions especials del Zona zàping i de Polònia, i just després de la mitjanit començarà Una nit per ballar, un recorregut pels vídeos musicals més destacats del 2017.

La 1, per la seva banda, recorrerà als clàssics més clàssics per a l’última nit de l’any: l’humor de José Mota omplirà les dues últimes hores del 2017 i donarà pas a unes campanades presentades per Ramón García i Anne Igartiburu, que acumularan, respectivament, 14 i 12 vegades menjant-se el raïm davant de les càmeres de la televisió pública. Igartiburu no ha fallat mai des del 2005, i aquest serà el cinquè cop que faran parella. Com marca la tradició, la transmissió es farà des de la Puerta del Sol de Madrid, igual que la de la resta de canals espanyols.

També comença a ser un clàssic que Antena 3 recorri a Cristina Pedroche per a les campanades, i que l’extremat vestit de la presentadora es converteixi en un dels temes de conversa dels primers minuts de l’any. De fet, ja fa dies que s’especula sobre com serà el seu model d’aquesta nit, tot i que de moment no se’n sap res. Al costat de Pedroche (que acumula quatre anys seguits fent les campanades, un a La Sexta i tres a Antena 3) hi haurà Alberto Chicote, que ja havia sigut la seva parella l’any passat i que el 2015 les havia conduït a La Sexta. En aquesta ocasió, el segon canal d’Atresmedia confiarà en la periodista Cristina Pardo i el presentador de La Sexta noche, Iñaki López.

Finalment, Mediaset repeteix la fórmula dels últims anys i emetrà les campanades simultàniament a Telecinco i a Cuatro. Se n’encarregaran Terelu Campos, María Patiño, Lydia Lozano, Mila Ximénez i Kiko Hernández, col·laboradors de Sálvame. Un especial musical d’aquest programa, amb videoclips protagonitzats pels col·laboradors, omplirà les hores prèvies a la mitjanit a Telecinco.