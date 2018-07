La campanya per fer veure que Vox és de centredreta

L'actual director d''El Mundo' –si més no en el moment d'escriure aquestes línies, que el càrrec té una mortalitat de selva tropical– manté un perfil públic baix. Intueixo que deu estar més ocupat en les qüestions empresarials que no en les editorials. Això fa que els articulistes de les pàgines 2-3 estiguin marcant el to del diari i que, en conseqüència, cada cop basculi més cap a la dreta. Però la dreta de la dreta, per entendre'ns. En l'edició d'aquest dilluns, dues proves. Primera, la columna de Federico Jiménez Losantos, on hi deixa caure aquesta frase: "Casado té alguna possibilitat, només alguna, de salvar el PP i llaurar un lideratge de futur amb Ciutadans i Vox, desenganxades del centredreta per la traïció del PP a la seva antiga base social". Ciutadans i Vox són ara de centredreta? El que deus haver de fer perquè Losantos et consideri d'extrema dreta, francament. Al costat hi té l'anònim Tadeu, que critica Andrea Levy perquè considera que el seu programa és massa esquerranós: "Menys esmentar la lluita contra el terrorisme masclista, [Levy proposa] tot un programa socialdemòcrata espanyol a l'ús, del PP al PSOE passant per Cs. A la dreta espanyola ja no la reconeix ni la mare que la va fundar". En anteriors columnes, aquest valent pseudònim ha aprofitat per aplaudir la sentència de la Manada, supurar islamofòbia, aplaudir el desacomplexament de Vox i altres perles que, efectivament, es distancien bastant de la socialdemocràcia en general i de la caritat humana en particular.

Sempre es diu que l'extrema dreta present a Europa no es manifesta explícitament en cap partit espanyol perquè el PP i Cs acaben fent de paraigua vàlid per a aquest perfil sociològic de votants. Però que es vulgui naturalitzar Vox com a opció de centre-el-que-sigui ja és símptoma de desvariejament canicular.