El canal 24 Horas i el judici a les Espanyes

El canal 24 Horas de TVE ha fet trampes. El dia 12 de febrer va explicar que només emetria el judici íntegre a Catalunya, ja que a la resta d’Espanya ho limitaria a les intervencions més rellevants. A partir d’aquí, com que es van generar protestes, la setmana passada va emetre un comunicat dient que estava oferint “íntegre” el judici. I era veritat, perquè de moment (com que efectivament hi han desfilat els principals testimonis) el canal els ha ofert íntegrament aquí i allà. De moment. En qualsevol moment desconnectaran a les Espanyes i faran com la resta de canals d’abast estatal: minimitzar el judici. No interessa, no convé.

Però un canal informatiu com aquest -i que viu les seves hores més baixes- hauria d’oferir les vistes íntegres per una senzilla qüestió d’interès públic. El Suprem s’està convertint en una eloqüent -i molt entretinguda- taula de disseccions sobre la qual reposa el cadàver de la separació de poders espanyola. A partir d’aquí, es pot fer com fan les televisions privades i amagar les vergonyes del judici sota l’estora, mentre s’omplen hores i hores amb notícies de successos. Mentre declarava el lehendakari Urkullu -i, per tant, s’evidenciava que Rajoy mentia quan negava l’existència d’una mediació-, a Telecinco parlaven del cas Julen, a Antena 3 s’entretenien explicant com era el servei 112 des de dins i La 1 parlava del crim del regidor del poble asturià de Llanes.

Però el 24 Horas té més obligació moral que la resta per oferir totes les sessions senceres, perquè és un document històric que es desplega en temps present en el qual s’evidencia el xoc polític de dues faccions polítiques enfrontades, però també dues concepcions culturals. Que l’emeti sencer a Catalunya però no a la resta de l’Estat llança un missatge clar: l’afer és una qüestió fonamentalment regional. No hi ha prou interès informatiu -es desprèn- per emetre’l sencer a tot el territori espanyol.

Tanmateix, les dades d’audiència que tenim de moment ho desmunten, això. L’audiència global del canal en les tres setmanes que portem de judici és, aproximadament, un 22% més alta que en la resta de les setmanes del 2019. Si mirem específicament les franges en què hi ha declaracions, el salt és més espectacular i dobla o triplica el resultat habitual. En el cas de Catalunya, el 0,6% que va fer aquest 2019 abans de començar el procés, pràcticament s’ha doblat fins a l’1,1%.

Un fet històric, un contingut interessant i unes audiències que responen. Tot fa pensar que la decisió de no servir-lo sencer al canal no és una qüestió tècnica o televisiva, sinó política.