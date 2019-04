El canal 33 recupera la websèrie ‘Patates rosses’

Nascuda com un projecte online, la websèrie Patates rosses fa avui el salt a la televisió lineal amb l’estrena al canal 33, a les 23.30 hores. Abans de fer el pas a la pantalla convencional, la comèdia, creada per David Villarreal i Joan Saranova, s’ha pogut veure a través de la web de TV3, a YouTube i als perfils d’Instagram i Twitter de la producció. La websèrie es va materialitzar gràcies a TV3 i la beca Comunica, convocada per la corporació catalana per fomentar la creació i la innovació audiovisual i per connectar treballs universitaris amb el món professional.

Patates rosses, que està plantejada com un fals documental, explica la història de la Marta i la seva àvia, que han acabat la carrera de comunicació audiovisual. Després de trobar-se per casualitat amb un guió excepcional, decidiran embarcar-se en el seu primer projecte audiovisual amb l’ajuda de l’Èric, l’exnòvio de la Marta. La sèrie té una primera temporada de vuit episodis.