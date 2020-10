La 1 cancel·la l'espai de debat 'La pr1mera pregunta'

L'aposta de La 1 pels debats per a les nits de dissabte no ha sortit bé. Tres setmanes després d'estrenar La pr1mera pregunta, TVE ha pres la decisió de cancel·lar l'espai arran de les seves males dades d'audiència. Presentat per Lluís Guilera i María Gómez, es presentava com un "format obert" en què es plantejaven debats allunyats de l'actualitat política. La copresentadora de l'espai ha confirmat a través de xarxes socials que ja no hi haurà més emissions del programa.

✨Termina la aventura de @La1Pregunta_tve y solo puedo estar agradecida.



Por la oportunidad y la confianza a @rtve y a @VISIONATV. Yo lo he disfrutado muchísimo. pic.twitter.com/Ao6HzbAu3j — María Gómez (@maria__gomez) October 14, 2020

La pr1mera pregunta es va estrenar el 26 de setembre amb una polèmica entrevista a Plácido Domingo, la primera que concedia després de les acusacions d'abusos sexuals per part de nou dones. La primera entrega va tenir una audiència al conjunt de l'estat de 600.000 espectadors i un 5,1% de quota pantalla. Les emissions posteriors no van deixar de perdre espectadors: la segona va marcar un 4,4% de share i la tercera un 4,1%.