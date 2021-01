Els candidats a dirigir RTVE discrepen sobre el retorn de la publicitat

El Congrés ha començat aquest dimecres a examinar els més de 90 candidats a dirigir els mitjans públics espanyols, començant pels més ben puntuats. Es reactiva així un concurs que ja fa més de dos anys que dura però que ha anat patint ajornaments per al·legacions i discrepàncies polítiques. Francisco Javier Montemayor Ruiz era qui havia tret més bona nota en la fase inicial –després d'Alicia Gómez Montano, que va morir el gener passat– i de la seva intervenció destaca la negativa a fer que RTVE pugui tornar a tenir publicitat. En canvi, Manuel Ventero va representar la posició contrària i considerava que recuperar els anuncis, que es van eliminar en època de José Luis Rodríguez Zapatero, és una mesura vital per garantir "la viabilitat futura" de l'ens, que hauria de disposar d'uns 1.200 milions d'euros de pressupost.

Altres candidats que han desfilat davant la Comissió Consultiva de Nomenaments per respondre les preguntes dels diputats són Rafael Camacho Ordíñez, Francisco Moreno o José Manuel Pérez Tornero, que ha afirmat que RTVE "no té un mal sistema de finançament". Els propers dies seguirà la ronda de consultes, que ha d'acabar generant un consell d'administració de deu membres, incloent-hi un president. Actualment, Rosa María Mateo exerceix d'administradora única professional, un càrrec que havia de ser només per uns mesos però s'ha allargat més de dos anys i mig.