Els consells de Francesc Mauri contra el canvi climàtic, amb l’ARA

La pandèmia de covid-19 ha centrat gairebé totes les mirades durant els últims mesos i ha fet oblidar alguns temes que, abans de l'esclat de la crisi, formaven part de les grans preocupacions a escala mundial. És el cas del canvi climàtic, que continua amenaçant el futur del planeta encara que, des de fa temps, se n'ha deixat de parlar. Per lluitar contra l'emergència climàtica és imprescindible implementar mesures polítiques de gran abast i d'àmbit internacional, però també són importants els petits gestos que cada ciutadà pot fer a petita escala. És aquí on posa el focus el meteoròleg Francesc Mauri al llibre Stop al canvi climàtic , que es podrà aconseguir amb l'ARA, des d'aquest dissabte fins al 26 de juliol, per 14,30 euros.

L' obra, publicada per Cossetània Edicions, fa primer un recorregut històric per l'evolució del clima a la Terra fins a arribar a la situació actual, i tot seguit detalla quin és l'escenari energètic d'avui a Catalunya. A partir d'aquest panorama, Mauri ofereix tot un seguit d'idees concretes que es poden aplicar a casa, a la feina o al transport per estalviar energia (o consumir-ne de fonts renovables) i contribuir, així, a pal·liar el canvi climàtic.

L'ús de bombetes led, la millora de l'aïllament tèrmic de casa, la renovació dels electrodomèstics poc eficients, la reducció dels embalatges dels productes, l'ús del transport públic o de vehicles compartits i l'aposta pel cotxe elèctric són algunes de les moltes mesures que Mauri proposa per reduir l'impacte de la nostra activitat sobre el medi. Tal com destaca el llibre, a més, la majoria d'aquestes accions poden suposar també una millora en altres àmbits de la vida quotidiana, ja sigui en forma d'estalvi econòmic o de reducció del soroll, per exemple.

Però l'autor no es queda només en el pla teòric, i l'últim capítol del llibre està dedicat a mostrar casos reals d'empreses, municipis i ciutadans de Catalunya que ja han dut a terme mesures concretes per lluitar contra el canvi climàtic: des de la xarxa de calor de Ribes de Freser, que utilitza fusta del municipi per fer funcionar una caldera centralitzada que abasteix diversos equipaments, fins a hotels, escoles, pàrquings i habitatges que s'han construït o s'han reformat pensant en la recerca de la màxima eficiència energètica tant en la il·luminació com en la climatització o el tractament de residus.

Per aconseguir el llibre amb l’ARA caldrà presentar al quiosc el cupó que apareixerà a la contraportada del diari durant els dies de la promoció. Els subscriptors digitals podran descarregar el cupó des de l’Espai del Subscriptor. Stop al canvi climàtic també es pot adquirir online, a través d’ aquest enllaç.