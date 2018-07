Quan l’11-S va canviar el guió de ‘Friends’

Els atemptats de l’11 de setembre a Nova York van trasbalsar el món i la societat nord-americana i, fins i tot, una sèrie eminentment alegre com Friends es va veure afectada. La sitcom creada per Marta Kauffman i David Crane, que té Manhattan com a teló de fons, va haver de renunciar a la trama d’un capítol de la vuitena temporada per evitar ferir la sensibilitat dels espectadors. A l’episodi The one where Rachel tells Ross, el Chandler (Matthew Perry) feia una broma sobre unes bombes just després de passar l’arc de seguretat de l’aeroport. L’emissió del capítol estava programada per a un mes després dels atemptats i el fragment només durava uns 4 minuts, però l’equip va decidir prescindir de la trama i substituir-la per una altra. Catorze anys més tard el fragment substituït es va fer viral a través de YouTube.

En la versió original la Monica (Courteney Cox) i el Chandler, acabats de casar, van a l’aeroport per començar el seu viatge de noces. Ell, que no pot evitar riure’s de tot, llegeix un cartell de la zona de seguretat que diu: “Prohibit fer broma sobre bombes o segrestar un avió”. El Chandler i l’humor que el caracteritza no ho poden evitar: “No us heu de preocupar per mi, jo em prenc les meves bombes molt seriosament”, diu rient en veu alta. Tot seguit els agents de seguretat se l’emporten a ell i a la Monica per interrogar-los.

Els productors de la sèrie van creure pertinent no emetre l’escena. Tot i no tenir res a veure amb el que havia passat a la ciutat, corrien el risc que s’interpretés com una burla dels atemptats. En el nou fragment el Chandler i la Monica, sempre competitiva, estan gelosos d’una parella acabada de casar que fan el mateix viatge que ells i sempre arriben abans als llocs i, en conseqüència, aconsegueixen recompenses. A l’avió els donen els dos últims seients de primera classe i a l’hotel els passen la mà per la cara i aconsegueixen una suitemillor. Aquestes escenes no estaven previstes, ja que, en un principi, els personatges de Cox i Perry no havien d’arribar a la seva destinació després que els agents se’ls enduguessin per interrogar-los.

Quan van passar els atemptats la sèrie estava en el descans d’estiu, a l’espera de l’estrena de la vuitena temporada, el 27 de setembre. Els productors van debatre si introduir o no la tragèdia que no només havia afectat la ciutat on s’ambientava la sèrie, sinó que també havia canviat el país. Finalment van decidir ometre-la, tot i que sí que van col·locar elements i detalls en clau d’homenatge a les víctimes i als cossos de seguretat. En el primer episodi després del descans d’estiu, per exemple, els personatges no s’estan en cap moment ni a l’apartament dels amics ni al Central Perk, la cafeteria on els personatges passaven llargues estones, sinó que la trama es desenvolupa al banquet de boda de la Monica i el Chandler. L’equip no va voler mostrar la ciutat. A més a més, al final del capítol hi van introduir un breu missatge dedicat a totes les víctimes i afectats (Dedicated to the people of New York City ).

Homenatges amagats

Les picades d’ullet a la ciutat i els homenatges es van fer a través de petits detalls amagats en els decorats o en el vestuari. A l’apartament del Joey apareix una bandera nord-americana penjada a la paret, i a la pissarra Magna Doodle que hi ha al darrere la porta hi surten dibuixats diversos símbols de Nova York, com ara l’skyline, l’Estàtua de la Llibertat o les sigles FDNY, amb referència als bombers que van morir durant els atemptats.

Als capítols posteriors als atemptats, el Joey (Matt LeBlanc) i la Rachel (Jennifer Aniston) surten portant unes dessuadores dels bombers de Nova York, una de les quals dedicada al capità Billy Burke, que va morir quan intentava evacuar la gent atrapada a la Torre Nord del World Trade Center. També s’hi va poder veure la famosa samarreta I love New York,amb el logo creat peldissenyador i il·lustrador Milton Glaser. Les cortinetes que enllaçaven les escenes també van ser modificades: es van eliminar les imatges de les Torres Bessones.

L’any 2007 els productors de la comèdia van publicar l’escena mai vista en pantalla a la plataforma YouTube. No va ser fins a l’agost del 2015 que el vídeo es va viralitzar gràcies a l’interès que van mostrar alguns mitjans com ara MTV o el Daily Mail. Amb el gran ressò mediàtic ha arribat a gairebé 7,8 milions de visualitzacions. En el volum de DVD de la temporada 8 hi apareix la versió original del capítol després dels crèdits finals. Va acompanyat d’un missatge en què s’inclou que s’espera que les imatges puguin ser vistes amb la intenció original dels guionistes i no com una burla dels atemptats. En canvi, a Netflix encara hi apareix el fragment modificat.

Friends no va ser l’única sèrie o producció audiovisual que es va adaptar als fets de l’11 de setembre del 2001. La pel·lícula Spiderman va eliminar una escena on es teixia la teranyina entre les Torres Bessones. Lilo & Stitch va ser una de les produccions que més es va veure afectada pels atemptats. Disney va canviar tot el disseny d’una seqüència de la ciutat de Nova York, que va substituir per les muntanyes hawaianes.