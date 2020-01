El capità Picard torna a comandar ‘Star Trek’

Han passat dues dècades des de l’últim cop que el va interpretar, però Sir Patrick Stewart segueix mantenint la prestància que va convertir el capità Jean-Luc Picard en un dels personatges més estimats de la saga Star Trek. L’actor britànic es torna a posar l’uniforme galàctic per protagonitzar Star Trek: Picard, la nova entrega de la saga, que s’estrena aquest divendres a Amazon. Una nova sèrie que, segons l’actor, s’allunya de la seva predecessora, Star Trek: La nova generació (1987-1994), en què l’actor britànic va donar vida a Picard durant set temporades. "El que intentem explicar és important. El món de Star Trek: La nova generació ja no existeix. És diferent. Res és segur", assegura Stewart a Variety.

La nova entrega de Star Trek, que consta d'una primera temporada de 10 episodis, s’ambienta en l’any 2399 i arrenca amb Picard retirat a unes vinyes franceses, un escenari molt allunyat dels viatges intergalàctics. El capità ha abandonat la seva carrera i viu assetjat pels records de la mort de l’androide Data (Brent Spiner), que tenia lloc a la pel·lícula Star Trek: Nemesis, i la crisi de refugiats provocada per la destrucció del planeta Romulus. Tot i les seves reticències a tornar a la seva vida anterior, l’aparició d’una noia necessitada d’ajuda, la Dahj, interpretada per Isa Briones, una nouvinguda a la saga, l’obligarà a recuperar l’uniforme.

Un mirall del món actual

651x366 La jove Dahj (Isa Briones) demana ajuda a Picard / AMAZON La jove Dahj (Isa Briones) demana ajuda a Picard / AMAZON

Aconseguir que Stewart tornés a Star Trek, després d’haver sigut Picard en una de les sèries més populars de la saga i en quatre pel·lícules, no ha sigut fàcil. Durant anys va rebre moltes ofertes per reprendre el personatge, però sempre les va rebutjar, i assegura que quan es va reunir amb els productors i guionistes de Star Trek: Picard –Alex Kurztman, Michael Chabon i Akiva Goldsman– ho va fer només per educació. "Els vaig explicar els elements de La nova generació que jo creia que eren propis de La nova generació i per què no volia tornar a tractar-los", explica a Variety. "Però ells en parlaven d’una manera molt interessant. I durant molta estona", assegura Stewart, que confessa que després d’una primera negativa va acabar cedint.

La ciència-ficció ha servit històricament per explicar metafòricament el món real on viuen els espectadors o els lectors, i el cas de Star Trek: Picard, plena de referències directes i indirectes al moment polític actual, no n’és una excepció. "En certa manera, el món de La nova generació era molt perfecte i estava molt protegit", explica Stewart. "Era l'Enterprise, un món segur de respecte i comunicació i, a vegades, divertit”, recorda l’actor. En canvi, la nova entrega entra de ple en l’individualisme i les noves tendències aïllacionistes de la Federació, una unió de planetes que comparteixen valors democràtics. "La nova sèrie soc jo responent al món del Brexit i de Trump", assegura el britànic, també conegut per haver interpretat el Professor X d'una altra famosa franquícia, The X Men. Per a Alex Kurtzman, tant per a l'univers que presenta la sèrie com per al món real, "necessitem un líder com Picard, que sigui reflexiu, que no actuï impulsivament, que consideri les repercussions de les seves reaccions no només per a la seva generació si no també per a les futures”.

La nova sèrie no només tracta temes polítics sinó també socials, com assenyala l'actriu Michelle Hurd, una altra de les noves cares de la saga. "Parlem del segle XXIV, però són coses que passen literalment ara: la discriminació, la segregació, la immigració i les baralles per qui pot tenir o viure en una determinada terra", explica Hurd, que dona vida a una exoficial d’intel·ligència de la flota estel·lar que batalla contra una addicció. Juntament amb Hurd també s'incorpora a la franquícia Alison Pill, coneguda per haver interpretat la becària Maggie a The Newsroom, que dona vida a Agnes Jurati, una científica de l’Institut Daystrom coneguda per la seva feina amb androides sintètics, com ara el difunt Data, que s’unirà a Picard en la seva nova aventura.