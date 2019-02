La carta del pare d'una nena amb síndrome de Down que rebat Arcadi Espada

Les polèmiques declaracions del periodista Arcadi Espada sobre les persones amb síndrome de Down han tingut resposta. Ramon Pinna, pare d'una nena amb aquesta síndrome, va escriure una carta per contestar les paraules d'Espada, que havia defensat que els pares que sabien amb antelació que tindrien un fill amb síndrome de Down tenien la responsabilitat de fer-se'n càrrec "moralment" i també econòmicament perquè, segons el periodista, suposaven "una despesa sanitària".

En una entrevista al programa ' Chester', Espada es va refermar en les seves paraules fins i tot quan el pare d'un nen amb síndrome de Down va entrar al plató per explicar-li la vida del seu fill i contradir-li totes les seves afirmacions. El presentador del programa, Risto Mejide, va acabar fent fora el periodista del programa de televisió perquè va considerar que havia faltat al respecte a aquestes persones.

Arran d'aquesta situació, Pinna va publicar una carta en què explicava a Espada que a l'estat espanyol hi ha "aproximadament 32.000 persones amb síndrome de Down". "Tots ells consumeixen i, per tant, paguen l'IVA, i milers d'ells treballen per compte aliè (i alguns per compte propi) i tributen i cotitzen al sistema", explica el pare.

A la carta, Pinna detalla a Espada com són aquestes persones: "La meva filla mai anirà a la presó, perquè ella mai serà acusada ni condemnada per delictes de corrupció, de falsedat, de robatori, de furt, d'abús, de calúmnies... La meva filla no inflarà pressupostos ni malversarà fons públics; no generarà 'fake news' ni copiarà en un examen, i ni molt menys en una tesi. La meva filla no matarà mai".

Pinna, a més, li recorda que la seva filla viurà "menys temps que la mitjana dels espanyols, molt menys": "Això farà que vostè no hagi de carregar a la seva espatlla de cotitzant ni els seus 20 anys de pensionista ni totes les despeses tan vinculades a la dependència". El pare d'aquesta nena amb síndrome de Down també va escriure un tuit agraint les mostres de suport rebudes: