Els fans de la família De la Mora i el parlar lent de la filla gran del clan, Paulina, poden respirar tranquils: 'La casa de las flores' tindrà dues temporades més. Netflix ha confirmat que la sèrie mexicana, que juga a estirar els límits del gènere de la telenovel·la, tindrà dues entregues més; la segona arribarà el 2019 i la tercera el 2020.

L'encarregat de donar la notícia de la continuïtat de la sèrie ha sigut el seu creador, Manolo Caro, que ha compartit un vídeo al seu Twitter en el qual apareixen tots els personatges de 'La casa de las flores' anunciant la nova temporada. Un dels misteris de les noves temporades és si Veronica Castro, que interpreta la matriarca de la família i és una llegenda de les telenovel·les, tornarà.

AQUÍ VAMOS! Gracias a ustedes LA CASA DE LAS FLORES 2 -2019- y para sorpresa de todos LA CASA DE LAS FLORES 3 -2020- pic.twitter.com/Psn8Ogukai — Manolo Caro (@ManoloCaroS) 9 d’octubre de 2018

'La casa de las flores' es va estrenar aquest estiu a Netflix i es va convertir en un èxit viral gràcies al personatge de Paulina de la Mora, interpretat per Cecilia Suárez. La seva particular manera de parlar la va convertir en protagonista de multitud de gifs i mems a les xarxes socials. La sèrie explica la història dels De la Mora, una família benestant de Mèxic que ha fet fortuna amb la seva floristeria. L'aparició del cadàver de l'amant del pare, que se suïcida a la floristeria, farà emergir els secrets que durant anys han amagat tant els pares com els tres fills, la Paulina, el Julián i l'Elena.

Un dels al·licients per al públic espanyol és la participació de Paco León, que interpreta l'advocada transsexual María José, que en la seva etapa com a home va estar casat amb la Paulina.