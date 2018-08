Es filtren les fotografies dels terroristes del 17-A fabricant explosius a Alcanar, i quatre notícies més en un minut

Es filtren les fotografies dels terroristes del 17-A fabricant explosius a Alcanar. Les imatges, que formen part del sumari del cas, mostren els jihadistes manipulant una substància que podria ser triperòxid de triacetona

Casado ho nega tot i posa en dubte la jutge del cas del màster: "En cap cas he rebut un regal de la universitat". El president del PP descarta dimitir i ataca Sánchez per no haver escrit la seva tesi

Sánchez afirma que el rei "sempre ha bastit ponts amb Catalunya". El president espanyol assegura que Felip VI entén l'Espanya plural

L'Estat ajorna tractar el repartiment de menors no acompanyats fins al setembre. Valerio diu que el govern espanyol no té previst afegir més fons per l'acollida fins a finals d'any

Les esglésies del Quebec, convertides en teatres i gimnasos. Els temples canvien d’ús a causa de la falta de feligresos que hi acudeixen