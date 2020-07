Els castells, protagonistes de l'estiu al 33

El canal 33 oferirà cada dijous de l'estiu, a partir de demà, una nit temàtica centrada en el món casteller, que inclourà la reemissió d'un capítol del programa Obrint plaça ( l'espai sobre castells que la televisió pública va estrenar l'estiu passat), un documental sobre castells i la retransmissió d'una jornada castellera històrica, presentada i contextualitzada pel periodista Agustí Forné. En total, el 33 emetrà deu nits monogràfiques, fins al 3 de setembre.

Per a la primera emissió, que començarà aquest dijous a les 23.10 h, el canal ha seleccionat el capítol d' Obrint plaça dedicat a la tradició, en què els presentadors, Aina Mallol i Biel Duran, parlaran amb els actors Joan i Roger Pera, i en què el protagonisme recaurà en els Nens del Vendrell. A continuació (23.35 h) s'emetrà el documental El somni de Pau Casals. 25 edicions del Concurs de Castells, que ressegueix la història d'aquesta cita biennal del món casteller fixant-se especialment en el paper que hi va jugar, en els seus inicis, el músic Pau Casals, impulsor d'aquesta activitat tradicional durant els primers anys del segle XX i que va formar part del jurat del Concurs en les primeres edicions. La nit temàtica es completarà amb l'emissió d'un resum del Concurs de Castells del 1990, que va ser la primera activitat castellera que es va poder veure per TV3. En aquella ocasió, la Colla Joves Xiquets Valls va guanyar aixecant un 3 de 9 amb folre, una construcció que avui dia forma part del repertori de moltes colles, però que fa 30 anys era excepcional.

Durant les pròximes setmanes es podran reviure també, entre altres jornades històriques, la Diada de Santa Úrsula del 2019, el Concurs i la Diada de Sant Fèlix del 2016 o el Concurs del 2018. I, pel que fa als documentals, se n'oferiran sobre la visita dels Castellers de Sants a l'Índia i de la Vella de Valls a la Xina, sobre la història dels castells a Tarragona, sobre la rivalitat entre les colles vallenques i sobre la integració de joves africans als Castellers de Barcelona, entre d'altres.

Aquestes nits temàtiques compten amb la col·laboració de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i, segons explica el 33, tenen la voluntat de compensar l'absència d'activitat castellera a causa de la crisi del coronavirus. "Probablement, per l'imprescindible contacte humà que comporta, serà de les últimes activitats que es podran reprendre amb normalitat", indica la cadena.