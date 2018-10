La "catalanització total", segons 'El Mundo'

260x366 portada mundo 25/10/18 portada mundo 25/10/18

Benvolgut Francisco Rosell, director d''El Mundo'. Avui em permetrà que em posi personal. Tinc un fill que encara no ha fet quatre anys i que ha començat a parlar castellà a casa. Com que és la meva llengua paterna i, a més, vull que tingui accés a tantes cultures com sigui raonablement possible, em sembla fantàstic que la incorpori al seu bagatge. Però, tenint en compte que a casa cometem la impertinència de parlar sempre en català, que el nen engegui a parlar en castellà amb nosaltres és símptoma d'una cosa inequívoca: ha entès perfectament que es tracta d'una llengua franca que pot fer servir en tots els àmbits. I ho ha entès al pati de l'escola, que és fantàsticament multicultural (perquè per això la vam triar, ja sap com som els pèrfids –i falsos– monolingües que el seu diari blasma cada dia).

Entendrà aleshores que avui em senti particularment ofès pel seu titular "La Generalitat admet ja que la «catalanització total » amenaça l'espanyol". El seu sinecdòquic diari pren la part pel tot i s'aferra a un passatge concret d'un document de més de 70 pàgines en què es reflexiona sobre la conveniència d'augmentar l'ensenyament del castellà en aquelles escoles situades en indrets on el català és tan hegemònic que no cal patir perquè els alumnes l'adquireixin de manera natural. És a dir, per a la minoria de la minoria. Parlar de "catalanització total" només pot ser un exercici de cinisme. De fet, quan l''Abc' titula que "S'estendrà la immersió en català a l'àmbit social dels escolars", està demostrant la falsedat del titular del diari que vostè dirigeix, ja que s'està admetent –i de manera molt pristina– que aquesta total catalanització no existeix. O que només ho fa en les sobreescalfades imaginacions dels qui mai s'han preocupat per si es garanteix que tots els catalans tenen accés a aprendre la llengua pròpia del país.

Rebi una sereníssima salutació.