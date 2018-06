Campanya indissimulada a la caverna per Pablo Casado

260x366

El PP està grogui i els diaris amics venten la tovallola tan de pressa com poden per reanimar-lo. Això passa per designar nou líder, un cop Rajoy es deixa fotografiar en calces curtes per Santa Pola, com dient: "A mi, deixeu-me en pau". Dels diferents candidats, Pablo Casado és qui arreplega més suport de la caverna. Aquest diumenge apareix –en cos o en esperit– a les tres portades del 'trio de les Açores' periodístic: 'El Mundo', 'Abc' i 'La Razón'. Al diari de Planeta, per exemple, és l'entrevistat de diumenge. I destaquen aquesta cita: "M'encantaria comptar amb el suport d'Aznar, però encerta a ser neutral". Però, ¿és neutral realment? A 'El Mundo' qui entrevisten és José María Aznar, i la frase que trien per guarnir la primera pàgina és "O el PP es renova o deixarà de ser partit de govern". Evidentment, Casado –un pipioli al costat de Cospedal, Margallo o Santamaría– és qui més encaixa amb la idea de renovació, per molt que el seu discurs –Espanya, amb totes les 'ñ' que hi càpiguen– tingui regust 'añejo'. Que per això deu ser la nineta dels ulls aznarians.

M'agrada molt, per cert, quan l'expresident espanyol diu "...o deixarà de ser partit de govern". Quin disgust, quan llegeixi algun diari de l'últim mes. Per cert, que el tercer subtítol és de Cetme i mocador: "Si en comptes de desarticular el cop separatista els dones l'opció de guanyar les eleccions, et guanyen". Més desimboltura antidemocràtica, impossible. La campanya es completa amb entrevista, també a 'Abc', tot i que en aquest cas compartint la primera amb Cospedal. "Estic en política per servir Espanya i, per això, cal preservar-la". En el titular de l'exministra també s'invoca "la unitat d'Espanya". Hi haurà o no renovació de cares, però el discurs del PP seguirà tenint un únic dogma: el corró uniformitzador.